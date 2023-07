Dit zie je deze maand op Crime+Investigation Channel

'Judge Rinder's Interrogation Secrets' keert terug voor een tweede serie waarin de strijd wordt gevolgd tussen politie en verdachten in enkele van de meest verontrustende strafzaken in de VS en het VK van de afgelopen jaren.

De CI Original-serie wordt gepresenteerd door de Britse strafrechtadvocaat en televisiepersoonlijkheid Rechter Robert Rinder, wiens juridische achtergrond hem de perfecte gids maakt voor de duistere kunsten van het verhoor. Een team van experts analyseert politie-interviews die het bekwame werk laten zien van rechercheurs die de zaak oplossen en een veroordeling veiligstellen. Het team onthult niet alleen wat er achter de schermen van elk gesprek gebeurt, maar geeft ook een uniek inzicht in de hoofden van zowel verdachten als ondervragers terwijl ze de overhand proberen te krijgen op de ander.

'Judge Rinder's Interrogation Secrets'

Vanaf 3 juli op maandag om 22.00 uur

'Exposing Parchman'

Zaterdag 15 juli om 22.00 uur

'Exposing Parchman' is een onderzoeksdocumentaire die volgt hoe het gevangenissysteem van Mississippi wordt hervormd door de gevangenen van de Parchman Prison, hun familieleden, een onverschrokken groep advocaten en experts, en de filantropische tak van Roc Nation. In december 2019 begon Parchman de landelijke krantenkoppen te halen vanwege het hoge dodental als gevolg van geweld en verwaarlozing. In een noodkreet deelden dappere en wanhopige gevangenen verboden beelden van mobiele telefoons van binnenuit. Shawn 'JAY-Z' Carter, ondernemer en filantroop Yo Gotti, Team Roc en een groep advocaten kwamen tussenbeide om een -rechtszaak over burgerrechten te leiden. De serie duikt in de vervallen gevangenis, ontrafelt de schandelijke geschiedenis ervan en volgt de wendingen van de zich ontwikkelende rechtszaak terwijl dit droomteam vanuit elke hoek een onmogelijke vijand bestrijdt.

'Sunshine Slayings'

Vanaf 12 juli op woensdag om 22.00 uur

Wat gebeurt er als een reis naar het paradijs verandert in een bloedige nachtmerrie? In elke aflevering onderzoeken we een echte moord die plaatsvindt op een exotische locatie, terwijl het slachtoffer zou moeten genieten van de reis van zijn leven. Witte zandstranden en azuurblauwe wateren worden rood van het bloed terwijl onze slachtoffers een onuitsprekelijke tragedie doormaken. Hun families zoeken naar antwoorden en haasten zich om puzzelstukjes van de misdaad te verzamelen. Met behulp van verbluffende dramatische recreaties en interviews met experts en echte agenten, neemt deze true crime-serie het publiek mee op avontuur door de wereld van gewelddadige vakantiecriminaliteit.