Dit zie je deze maand op Canal+ en Canal+ Action

'C*A*U*G*H*T' is een satirische zesdelige Australische comedyserie met grote namen als Susan Sarandon, Sean Penn, Matthew Fox en Travis Fimmel.

'C*A*U*G*H*T' volgt vier Australische soldaten die voor een geheime missie naar een door oorlog verscheurd land zijn gestuurd. Ze worden vervolgens gevangengenomen door vrijheidsstrijders nadat ze voor Amerikanen zijn aangezien. Op het moment dat de strijders zich realiseren dat het Australiërs zijn, vragen ze hen om gijzelingsvideo's te produceren, in ruil voor hun eigen leven. De video’s gaan viral en maken de gegijzelden onverwachts wereldberoemd. C*A*U*G*H*T maakt onbeschaamd grappen over faam, social media en wereldnieuws.

'PRAY FOR BLOOD' (Toda la sangre) I Seizoen 1

Genre: thriller

Regisseur: Luis Prieto

Cast: Aarón Diaz, Yoshira Escárrega, María José Brunet, Ana Brenda Contreras

Volg in de tiendelige Mexicaanse serie Pray for Blood een misdaadverslaggever die zijn krachten bundelt met een politieluitenant en een antropoloog om een aantal schokkende moorden te onderzoeken. Reizend door Mexico City op jacht naar een rituele moordenaar wiens specialiteit is om oude Azteekse offers na te maken. De serie is gebaseerd op de bestsellers van de Mexicaanse auteur Bernardo Esquinca en wordt geproduceerd door Fremantle Mexico.

'WRECK I' Seizoen 1

Genre: horror, komedie, drama

Regisseur: Chris Baugh

Cast: Jodie Tyack, Oscar Kennedy, Louis Boyer, Thaddea Graham

In deze zesdelige Britse komische horrorserie sluit de negentienjarige Jamie zich aan bij de bemanning van een cruiseschip, vastberaden om zijn vermiste zus op te sporen. Tijdens haar vorige reis aan boord van hetzelfde schip is ze nooit teruggekeerd. Te midden van het feestende personeel vinden er gruwelijke moorden plaats, onopgemerkt door de nietsvermoedende bemanning. Jamie staat voor de uitdaging om de sinistere waarheid te ontrafelen.

'EXTERIOR NIGHT' (Esterno notte) I Seizoen 1

Genre: drama

Regisseur: Marco Bellocchio

Cast: Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo

Een zesdelige Italiaanse meeslepende en prijswinnende dramaserie gebaseerd op waargebeurde feiten over de ontvoering en moord op de voormalige Italiaanse premier Aldo Moro. In 1978 begint een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Italië toen het land werd verscheurd door sabotage, bankovervallen, vuurgevechten, moorden en bomaanslagen onder leiding van de extreemlinkse guerrillagroep de Rode Brigade. Wanneer Moro als leider van de populaire conservatieve partij Democrazia Christiana (DC) een coalitie vormt met de grote communistische partij PCI wordt hij ontvoerd. Zijn gevangenschap duurt 55 dagen, die eindigt met zijn dood.

'THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT'

Genre: actie, komedie, misdaad

Regisseur: Tom Gormican

Cast: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Allesandra Mastronardi

Satirische actiefilm met Nicolas Cage in de rol van... Nicolas Cage. De met een Oscar bekroonde acteur staat in het verhaal op de rand van de financiële afgrond en accepteert daarom 1 miljoen dollar om op de verjaardag te komen van de steenrijke fan Javi. Aangekomen op Mallorca blijkt Javi een drugsbaron en hoofdverdachte in een groot CIA-onderzoek.

'SUPERPOSITION'

Genre: drama, thriller

Regisseur: Karoline Lyngbye

Cast: Marie Bach Hansen, Mikkel Boe Følsgaard, Mihlo Olsen

In de spannende en verrassende Deense satirefilm Superposition gaat een stel hippe millennials op zoek naar een authentiek leven in aan afgelegen bos, dat op een desillusie uitloopt.

Stine en Teit hebben genoeg van hun gestreste leven in Kopenhagen, dus trekken ze met hun zoontje Nemo naar het Zweedse platteland. Dat ze voor zo’n authentiek leven wel een prachtig comfortabel huis nodig hebben spreekt vanzelf. Ook staat de verhuizing in dienst van een zelfverheerlijkende podcast. Maar er komt een einde aan hun vredige bestaan wanneer ze zien dat een ander stel aan de overkant woont en hun zoontje in het bos verdwijnt.

