Dit zie je bij STAR Channel in november

In 'FROM' worstelt het echtpaar Jim (Eion Baley) en Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) met de nasleep van een persoonlijke tragedie.

Samen met hun twee kinderen stranden ze tijdens een roadtrip met hun caravan in een spookachtig stadje. Nadat ze de Sherrif (Harrold Perrineau) om hulp en richting hebben gevraagd blijken ze rondjes te rijden en telkens op dezelfde plek uit te komen. Het mysterieuze stadje laat eenieder die het betreed namelijk niet meer gaan. Terwijl de onvrijwillige bewoners hun uiterste best doen om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg zoeken, moeten ze ook de bedreigingen van het omringende bos zien te overleven - inclusief de angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen als de zon ondergaat.

Vanaf 6 november, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW

'Diggstown'

Marcie Diggs is advocaat maar richt haar leven opnieuw in na de tragische zelfmoord van haar tante. Haar nieuwe team vecht voor gerechtigheid voor hun klanten die met racisme of armoede worstelen.

Vanaf dinsdag 7 november elke week een dubbele aflevering om 20.05 uur op STAR Channel. Seizoen 2 start direct na het eerste seizoen om dezelfde tijd op 28 november op STAR Channel.

TOTO KNVB Beker - Eerste ronde

Op woensdag 1 en donderdag 2 november is de kick-off van het nieuwe TOTO KNVB Beker seizoen met de eerste wedstrijden van de eerste ronde. Ook dit jaar zenden we de wedstrijden weer live uit in samenwerking van ESPN. De starttijd van de wedstrijd wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Kijk de TOTO KNVB wedstrijd op woensdag 1 en donderdag 2 november op STAR Channel.

ONGOING

'The Equalizer' S2

Een remake van de film 'The Equalizer' uit de jaren 80. Robyn McCall, een geheimzinnige oud-CIA-agent, moet al haar vaardigheden inzetten om mensen te helpen die nergens anders terecht kunnen. McCall overweegt om haar werk als de Equalizer aan de wilgen te hangen, tot rechercheur Marcus Dante haar vraagt te helpen zoeken naar een onvindbare groep bankovervallers..

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 21.30 uur op STAR Channel.

ONGOING

'Hudson & Rex' S5

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed op elkaar is afgestemd. Samen zijn ze een ijzersterk duo om verschillende ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken. Wat het team echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson; Rex, een voormalig K-9-hond. Als een jonge vrouw wordt vermist in de Barrens, gaat de verdenking al snel naar haar vriend en moet het team op zoek naar de waarheid achter haar verdwijning.

Elke woensdag om 20.35 uur op STAR Channel.