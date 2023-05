Dit zie je bij Disney in mei

In 'Moon Girl and Devil Dinosaur' maak je kennis met het 13-jarige meisje, Lunella Lafayette, ook wel bekend als het slimste meisje ter wereld.

Nadat ze per ongeluk een tien ton wegende T-Rex, Devil Dinosaur, in het hedendaagse New York City heeft gebracht via een Tijdvortex, werkt het duo samen om de Lower East Side van de stad te beschermen tegen gevaar. Ze maken korte metten met verschillende boeven, werken de boosaardige Beyonder tegen, en worstelen ook nog met de verwachtingen van het gezinsleven, school, dinosaurusverzorging en superheld zijn.

Vanaf 8 mei, elke maandag t/m vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

De Jonge Jedi knallen met spannende avonturen door het heelal. Ze bestuderen de manieren van de force, leren de melkweg kennen en helpen burgers en wezens in nood. De Jonge Jedi leren steeds meer waardevolle vaardigheden om uiteindelijk een volwaardige Jedi te worden.

Vanaf 6 mei, elke zaterdag en zondag om 8.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

In seizoen twee van 'Mickey Mouse Funhouse' gaan Mickey, Minnie en hun vrienden – Katrien, Donald en Goofy – de funhouse-trappen op naar fantasierijke werelden vol avontuur en verbeelding.

Vanaf 13 mei, elke zaterdag en zondag om 7.30 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

Volg de doldwaze avonturen van de 10 jarige Cricket Groen. Een vrolijke en ondeugende plattelandsjongen die met zijn knotsgekke familie naar de grote stad verhuist. Door Cricket's aanstekelijke enthousiasme maakt hij de meest epische dingen mee en verovert hij de harten van zijn nieuwe stadsgenoten!

Vanaf 1 mei, elke maandag t.e.m. vrijdag om 18.30 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie, met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas), die leren samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand, maar uiteindelijk zullen ze, ondanks hun verschillen, bewijzen dat ze een familie zijn. Hopelijk.

Vanaf 8 mei, elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney XD.

DUBBELE AFLEVERINGEN

HET HUIS VAN DE UIL

Luz, een menselijk tienermeisje stuit per ongeluk op een portaal naar een magische wereld waar ze bevriend raakt met een opstandige heks, Eda, en een aandoenlijke, kleine krijger, King. Hoewel ze geen magische krachten heeft volgt Luz haar droom om heks te worden door in de leer te gaan bij Eda in het Uilenhuis en vindt ze uiteindelijk op een onverwachte plek een nieuwe familie.

Vanaf 8 mei, elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney XD.

MARATHON

POKÉMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Hij komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Vanaf 6 mei, elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur op Disney XD.

MEI-VAKANTIE MARATHONS

Elke maandag tot en met vrijdag tijdens de vakantie een marathon van jouw favoriete serie zoals, 'Viking Skool', 'Pokémon', 'Big Hero 6', 'Het Huis van de Uil' en 'Star vs de Kracht van het Kwaad'.

Van 1 t/m 5 mei vanaf 10.00 uur op Disney XD.