Dit wordt zaterdag getest in 'Kassa'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Word je doorverwezen naar een specialist in een polikliniek van een ziekenhuis, dan kun je te maken krijgen met lange wachtlijsten. Ruim 45% van de poliklinieken haalt de norm van max. 4 weken voor een eerste afspraak en 7 weken voor operaties niet. Ondertussen groeit onze afhankelijkheid van de cloud, waarvan 80% in Amerikaanse handen is.

Experts waarschuwen voor de risico’s: wat als Nederland de toegang tot zijn eigen data verliest? En hoe krijgen we meer grip op onze eigen gegevens? Heb je zin in een lekkere vette snack? Dan is een vegetarische kebab een goede optie. Maar waar haal je de beste vega kebab? 'Kassa' test het!

'Kassa', zaterdag 15 maart om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.