Dit is nieuw bij RTL in september

Terwijl 'B&B Vol Liefde' de gemoederen flink bezig houdt, staan er in september weer genoeg mooie programma's in het schema. Een nieuw seizoen van 'Expeditie Robinson', 'DNA Singers' en 'Oh, Wat Een Jaar' mét een nieuwe teamcaptain.

Bij RTL 5 zijn 'Voor De Rechter', 'Ewout:', 'Five Days Inside' en 'De Bevers': De Weg Naar Ahoy!' eind augustus gestart.

Nieuw: TV Gemist bij Videoland

‘B&B Vol Liefde’, ‘RTL Nieuws’, ‘Ik Weet Er Alles Van!’, ‘RTL Boulevard, ‘112 Vandaag’ of ‘Renze’ gemist? Kijk vanaf nu je favoriete RTL programma’s tot 7 dagen terug via TV Gemist, zonder een betaald abonnement. Maak gemakkelijk een account aan of meld je aan met je al bestaande RTL account. Wil je toch het volledige aanbod series, films en programma’s zien of RTL-programma’s vooruitkijken, live streamen en onbeperkt terugkijken bij Videoland, dan kun je kiezen uit één van de betaalde abonnementen.

Highlights RTL 4

'Holland's Got Talent'

Vanaf vrijdag 1 september wekelijks om 20.00 uur bij RTL 4.

Vrijdag 1 september start er een nieuw seizoen van 'Holland’s Got Talent'. Op het grootste open podium van Nederland kan al het talent dat ons land rijk is, laten zien wat ze in huis hebben. De presentatie is net als vorig jaar in handen van Buddy Vedder en Jamai Loman. Of het nu gaat om zang, dans, acrobatiek, of een goochel act, alles is mogelijk! Chantal Janzen, Dan Karaty, Edson da Graça en Marc-Marie Huijbregts krijgen als jury weer de meest uiteenlopende acts te zien, welk talent krijgt de Golden Buzzer en wie moet het podium verlaten met 4 rode kruizen?

'Expeditie Robinson'

Op zaterdag 2 september om 20.00 uur, en vanaf zondag 3 september wekelijks om 20.00 uur bij RTL 4.

Het komende seizoen van ‘Expeditie Robinson’ heeft een gloednieuw presentatieduo: Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers. De maand september start met een 'Expeditie Robinson'-weekend. De eerste aflevering van de ultieme survivalstrijd is op zaterdag 2 september te zien bij RTL 4, de tweede aflevering volgt de dag erna op zondag 3 september. Daarna is 'Expeditie Robinson' wekelijks op zondag te zien.

'DNA Singers'

Vanaf zaterdag 2 september wekelijks om 21.30 uur bij RTL 4.

Is zangtalent erfelijk? Ben je als je de neef van Edsilia Rombley of zus van René Froger automatisch gezegend met een goede zangstem? In 'DNA Singers', gepresenteerd door Art Rooijakkers, treden dit seizoen vier onbekende zangers op die familielid zijn van een bekende Nederlandse artiest. Aan teamcaptains Jaap Reesema en Jeroen van Koningsbrugge de taak om te raden van wie de onbekende op het podium familie is.

'Renze Op Zondag'

Vanaf zondag 3 september wekelijks om 21.30 uur bij RTL 4.

Talkshow waarin Renze Klamer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers uit het nieuws en in de actuele onderwerpen uit het weekend duikt, met ook ruimte voor muziek en entertainment.

'Oh, Wat Een Jaar!'

Vanaf zaterdag 9 september wekelijks om 20.00 uur bij RTL 4.

In 'Oh Wat Een Jaar!' gaat Chantal terug in de tijd en in elke aflevering naar een specifiek jaar. Teamcaptains Ruben Nicolai en nieuwkomer Gerard Joling vormen iedere aflevering een duo met een BN’er die dat betreffende jaar bewust heeft meegemaakt. Het decor ademt de sfeer van het jaar en ook Chantal, de captains én de gasten worden volledig gestyled naar de mode uit die tijd.

Films bij RTL

RTL 7 Films: Explosieve thrillers

In de maand september zie je bij RTL 7 meerdere filmthema’s. Op zondag 3 september ronden we bijvoorbeeld de Denzel Washington Week af, die gepland staat rondom de bioscooprelease van ‘The Equalizer 3’ op 31 augustus. En in aanloop naar de bioscooprelease van ‘The Expendables 4’ op donderdag 5 oktober starten we eind september met het uitzenden van de eerdere delen, waarin helden als Sylvester Stallone en Jason Statham rake klappen uitdelen. Ben je een echte thrillseeker? Dan kijk je o.a naar 'Silence Of The Lambs' en 'The Expandebles'.

RTL 8 Films: Recipe for Romance

Dat liefde door de maag gaat hebben ze bij RTL 8 wel begrepen. In september kijk je drie weken lang naar dit verrukkelijke filmthema. Geniet van films waar romantiek, heerlijke baksels en zalige kookgerechten centraal staan.

Highlights RTL.nl

Dé plek waar je elke dag opnieuw geniet van alle hoogtepunten op het gebied van entertainment, nieuws, wonen, koken, lifestyle en sport. Binnen no-time ben je helemaal bij, want in één oogopslag heb je alle highlights binnen handbereik. Kijk trending fragmenten, lees achtergronden van 'RTL Boulevard' en ontdek meer van al jouw favoriete programma’s.

'Het Spaanse Dorp'

Iedere week nemen de kandidaten van 'Het Spaanse Dorp' even plaats in de kappersstoel. Het is een momentje van ontspanning waarin ze terugblikken op de week. Wat ging er goed en wat hadden ze echt niet moeten doen?

'Expeditie Robinson: Back2Base'

Op het eiland hebben ze zeeën van tijd gehad om na te denken wat ze het alles meest missen en als eerste zullen doen als ze weer terug zijn in Nederland. In Expeditie Robinson: Back2Base gaan de afvallers van Expeditie Robinson helemaal los en kiezen hun favoriete activiteit om lekker mee bij te komen van hun avontuur en daarnaast terug te blikken op wat ze allemaal hebben meegemaakt. Wat was hun tactiek of bij welk bondje wilden ze echt niet horen? Dit onder het genot van een broodje kroket, naar de nagelsalon of bij oma thuis langs. Alles mag en alles kan.

'Hollands Got Talent: Back to Goodtimes'

Oud 'Hollands Got Talent' deelnemers blikken terug op hun deelname van soms wel meer dan 10 jaar geleden en laten nog één keer zien wat voor talent ze in huis hebben.