Dit is nieuw bij RTL in oktober

Het najaar staat op het punt van losbarsten en ook vanaf oktober staan er weer een aantal mooie nieuwe titels te trappelen om bekeken te worden.

Nieuwe titels in oktober zijn 'Bureau Rotterdam', 'Online Criminelen Ontmaskerd' en 'De Augurkenkoning'.

Highlights RTL 4

'Het Perfecte Plaatje'

Vanaf woensdag 4 oktober wekelijks om 20.30 uur bij RTL 4

In weer een nieuw seizoen van 'Het Perfecte Plaatje' zetten de aspirant-fotografen onder leiding van Tijl Beckand alles op alles om de titel in de wacht te slepen. De deelnemers van dit seizoen zijn Sylvia Geersen, Waldemar Torenstra, Henry Schut, Annemarie van Gaal, Loes Haverkort, Anna Drijver, Sergio Yvent, Frans Duijts, Niek Roozen en Quinty Misiedjan.

'Bureau Rotterdam'

Vanaf dinsdag 10 oktober wekelijks om 20.30 uur bij RTL 4

In 'Bureau Rotterdam' loopt Ewout Genemans een half jaar lang mee met de agenten van de politie in Rotterdam. Op alle bureaus is Ewout meteen kind aan huis en deelt hij het wel en wee van de agenten. Hij volgt zes koppels die hulpdiensten draaien, dag en nacht. Zo maakt Ewout van alles met ze mee. Van het achtervolgen en oppakken van dieven tot kinderen die met wapens rondlopen. Van verkeersongelukken en vechtpartijen tot aan verwarde mensen met zelfmoordgedachten. Ewout leeft in allerlei heftige situaties mee met de agenten en leert zo de mens achter het uniform kennen.

'I Can See Your Voice'

Vanaf donderdag 19 oktober wekelijks om 20.30 uur bij RTL 4

In deze muzikale spelshow trekken kandidaten alles uit de kast om te laten geloven dat ze goed kunnen zingen. Maar niet alles is wat het lijkt, want er zitten tussen de kandidaten ook een aantal valse stemmen. Dit alles onder leiding van Carlo Boszhard en vaste panelleden Fred van Leer, Marieke Elsinga en Danny de Munck, die iedere week door een gast panellid worden bijgestaan.

'Beau'

Vanaf maandag 30 oktober elke werkdag rond de klok van 22.00 uur bij RTL 4

Beau van Erven Dorens is terug en zal het stokje van Humberto Tan overnemen! Beau neemt in deze dagelijkse talkshow, op geheel eigen wijze, de dag door met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

Highlights RTL 5

'Online Criminelen Ontmaskerd'

Vanaf maandag 9 oktober wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5

In 'Online Criminelen Ontmaskerd' komen Marcel van de Ven en zijn team van Crime Specialisten op voor onschuldige slachtoffers van oplichters, fraudeurs, afpersers en andere misdadigers die via het internet hun criminele activiteiten plannen en uitvoeren. Met spannende undercoveracties, infiltraties en tactisch-, technisch en digitaal opsporingsonderzoek openen zij de jacht met als doel het ontmaskeren, confronteren en soms zelfs oppakken van deze online criminelen.

'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt'

Vanaf dinsdag 10 oktober wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5

Hét programma waarin Kees van der Spek met de verborgen camera de wijde wereld intrekt, op zoek naar oplichters, fraudeurs, afpersers en andere criminelen. Niet alleen in het buitenland, maar ook op eigen bodem doet Van der Spek spraakmakende onthullingen. Dat leidt soms tot pittige confrontaties met de oplichters.

'De Augurkenkoning'

Vanaf dinsdag 12 oktober wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5

De markante Oos Kesbeke heeft het maken van augurken tot waar ambacht verheven en staat aan het roer van dit gigantische tafelzuurimperium. Met zijn onmiskenbaar Amsterdamse mentaliteit regeert hij in zijn fabriekshal: trots als een pauw en zonder blad voor de mond. Lief als het kan; hard als het moet. Maar tijden veranderen en Oos’ zoons Camiel en Silvian - de augurkenprinsen - moeten worden klaargestoomd om de zaak op termijn over te nemen.

Films bij RTL

RTL 7 Films: Marvel Week

Marvel-films, wie kent ze niet? RTL 7 staat in de tweede helft van oktober in het teken van deze spectaculaire films! In het eerste avondslot is een spectaculaire stripverfilming uit de Marvel-stal te zien, waaronder 'Venom' en 'Spider-Man: Far From Home'.

Verder zendt RTL 7 in deze maand klassiekers uit als 'Independence Day' en 'Pearl Harbor' en spannende avonturenfilms als 'Exodus: Gods and Kings' en 'Tomb Raider'.

RTL 8 Films: Hartstochtelijke Herfst

Vanaf maandag 9 t/m woensdag 25 oktober is het Hartstochtelijke Herfst bij RTL 8! Drie weken lang bloeit de romantiek op tussen de vallende bladeren in negen heerlijke feelgood-films. En naast de Hartstochtelijke Herfst-films zijn deze maand onder andere de twee 'Legally Blonde'-films (op 2/10 en 3/10) en ‘Pretty Woman’ (op 4/10) te zien bij RTL 8. Dat wordt wegzwijmelen!