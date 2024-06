Dit is nieuw bij RTL in juli

In juli kunnen kijkers zich verheugen op de start van een nieuw seizoen van zomerhit 'B&B Vol Liefde', een populaire datingshow waarin bed and breakfast-eigenaren uit binnen- en buitenland op zoek gaan naar de liefde van hun leven.

Daarnaast is deze maand het gloednieuwe programma 'Humberto à Paris' maar liefst iedere dag te zien. Deze talkshow - live vanuit hartje Parijs - geeft dagelijkse updates over de Olympische Spelen en nog veel meer. Kortom; een zomer vol romantiek en olympische hoogtepunten!

Highlights RTL 4

'B&B Vol Liefde - Hoe Is Het Nu Met?'

Op donderdag 11 juli om 20.30 uur

Fans van ‘B&B Vol Liefde’ kunnen zich voor het tweede jaar op rij verheugen op deze special, waarin deelnemers uit de afgelopen drie seizoenen centraal staan. Art Rooijakkers maakt een trip door Europa en bezoekt oud-deelnemers. Hoe gaat het met Debbie en Paul in Spanje, wat zijn love birds Joy en Daní allemaal aan het ondernemen en danst Walter nog steeds vrolijk door het leven? Heeft Martijn wellicht toch nog de liefde gevonden in Thailand en zijn Marian en Olof als vrienden nog steeds ‘helemaal prima’? Ook krijgen we een update van deelnemers uit seizoen 1 en 2.

'B&B Vol Liefde'

Vanaf maandag 15 juli om 20.30 uur

Het vierde seizoen van zomerhit ‘B&B Vol Liefde’ is in aantocht. Acht vrijgezelle B&B eigenaren wagen het erop en gaan deze zomer op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? Op de meest idyllische plekken volgen we de zoektocht van de B&B eigenaren naar de ware liefde. Mooie, romantische, grappige, maar soms ook ongemakkelijke situaties passeren de revue. Maak je op voor een zomer rijk gevuld met liefde en romantiek op de meest sprookjesachtige locaties. De acht eigenaren van dit seizoen worden op een later moment bekend gemaakt. Seizoen vier van ‘B&B Vol Liefde’ is vanaf 15 juli negen weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.

'Humberto à Paris'

Vanaf maandag 22 juli iedere dag om 21.45 uur

In de levendige ambiance van Parijs vestigt Humberto Tan zich tijdens de Olympische Spelen met zijn talkshow ‘Humberto à Paris’ in een klassiek Frans café. Met interessante gasten uit Nederland én Parijs bespreekt Humberto iedere dag het nieuws van de dag en viert hij de successen met de sporters. Frank Evenblij doet live verslag vanuit het Team NL huis als er sporters gehuldigd worden. Ook maken oud-olympiërs Irene Schouten en Tess Lieder-Wester hun tv-debuut als verslaggevers, waarbij ze dagelijks in Parijs de sportprestaties van de Nederlandse atleten belichten.

Films bij RTL

RTL 7 Films

In juli kun je bij RTL 7 terecht voor een indrukwekkende reeks klassiekers. Op de VHS Vrijdag kun je kijken naar diverse topfilms uit het videotijdperk, waaronder ‘Amsterdamned’, ‘Papillon’ en Stargate’. Naast deze hoogtepunten biedt RTL 7 een selectie van Nederlandse komedie-hits, waaronder beide delen van 'New Kids' op zaterdag 13 juli en de complete 'Flodder'-trilogie van maandag 15 tot en met woensdag 17 juli, En op zaterdag 20 juli start de Clint Eastwood-week, met vele bekroonde films uit het oeuvre van deze legendarische acteur en regisseur, waaronder de Oscarwinnaars 'Unforgiven' en 'Million Dollar Baby'.

RTL 8 Films

In juli staan alle films bij RTL 8 in het teken van zomerse romantiek. In het thema 'Summer of Love' geniet je van 13 heerlijke films die je meenemen naar zonnige bestemmingen en een sfeer van romantiek en verlangen creëren, waardoor je ongetwijfeld snakt naar een vakantie gevuld met zon, zee en liefde.