Dit is National Geographic in april

Deze serie gaat over de meest intrigerende en iconische mysteries die op spectaculaire onderwaterlocaties over de hele planeet te vinden zijn.

Onverschrokken archeologische detectives gaan op onderzoek uit en brengen verbluffende resultaten tot leven met cinematische foto-real CGI.

'Drain the Oceans'

Vanaf 16 april om 20.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

CAR SOS S11

'Car SOS' is terug met nog meer hartverwarmende verhalen. Fuzz Townshend en Tim Shaw zetten hun missie voort om klassieke auto's en hun eigenaren op te zoeken. In deze serie nemen de jongens de meest ingewikkelde restauraties ooit voor hun rekening. Chronische roest, moeilijk te vinden onderdelen en kapotte motoren is een appeltje eitje voor de heren van 'Car SOS'.

Vanaf 20 april, om 20.30 uur op National Geographic.

NIEUW

ANCIENT MYSTERIES WEEKEND

Ontdek tijdens het paasweekend bijzondere mysteries uit landen zoals het oude China, Egypte & Rome. Tijdens deze 'Ancient Mysteries' weekendspecial zendt National Geographic diverse programma’s binnen dit thema uit, waaronder Lost Cities With Albert Lin, Ancient China From Above en The Jesus Mysteries. De ideale gelegenheid om je tijdens dit lange weekend onder te dompelen in deze eeuwenoude vraagstukken en goed bewaarde geheimen.

Paasweekend 8, 9 en 10 april, vanaf 12.00 uur op National Geographic.

De première van 'Lost Treasures of Arabia: The Ancient City of Dadan' wordt tijdens dit weekend op 8 april om 18.00 uur uitgezonden. Waarin de onopgeloste mysteries van de stadsoase Al-‘Ula worden onderzocht en waar ze de vele drama’s die zich op dit oude toneel hebben afgespeeld ontrafelen.