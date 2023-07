Dit is Crime+Investigation in augustus

In dit seizoen van 'Murder Detective' combineert voormalig Surrey hoofddetective en criminoloog Graham Hill, zijn expertise met forensische wetenschap en insider-kennis om ons inzicht te geven in hoe de zaak uiteindelijk werd opgelost.

Elke aflevering omvat belangrijke getuigenverklaringen, interviews, forensische en psychologische experts en archiefbeelden en laat ons de moderne technieken zien voor het oplossen van misdaden.

'Murder Detective With Graham Hill'

Vanaf 7 augustus op maandag om 22.00 uur.

'Meet, Marry, Murder'

Vanaf 1 augustus op dinsdag om 22.00 uur.



'Meet, Marry, Murder' geeft een nieuwe betekenis aan 'tot de dood ons scheidt'. Deze meeslepende, waargebeurde misdaadserie onthult aangrijpende verhalen waarin een nietsvermoedende partner wordt vermoord door een verraderlijke echtgenoot. Gedreven door woede of jaloezie begaan deze echtgenoten de meest afschuwelijke misdaden.

'Killer Town'

Vanaf 13 augustus op zondag om 22.00 uur.

We dromen allemaal van een idyllisch dorpsleven. Soms wordt zelfs zo'n paradijs een plek des onheils. 'Killer Town' laat zien wat er gebeurt als de criminaliteit van de grote stad een bezoek brengt aan een kleine gemeenschap ergens in Amerika. Elke aflevering geeft inzicht in het leven en de omstandigheden van de slachtoffers, terwijl de motieven van de veroordeelde worden onderzocht. Zo worden de gruwelijke gebeurtenissen belicht door de mensen die erbij waren. Vakkundig geregisseerde dramatische reconstructies plaatsen de kijker op de plaats van de misdaad.

'The First 48'

Vanaf 24 augustus op donderdag om 22.00 uur.

Bij moordzaken zijn de eerste 48 uur het belangrijkst voor een detective. Als binnen die tijd geen aanknopingspunt wordt gevonden, wordt de kans om de zaak op te lossen gehalveerd. Elk uur dat verstrijkt betekent meer tijd voor verdachten om te vluchten en voor cruciaal bewijs om verloren te gaan. 'The First 48' is een grimmige race tegen de klok voor de hardwerkende detectives.