Dit heeft Disney Channel je in juni te bieden

Er gebeuren de laatste tijd veel vreemde dingen in Londen. Slechts één dier is in staat om de strijd aan te gaan met deze mysterieuze gebeurtenissen: de hamsterdetective genaamd Clever.

Clever heeft een wonderbaarlijk gevoel voor observatie en is slimmer dan andere dieren, maar soms verloopt niet alles zoals gepland. Gelukkig kan ze rekenen op haar driftige broertje Bro. Hij staat altijd klaar om risico's te nemen en tegenstanders aan te vallen die veel groter zijn dan hijzelf. Zal dit duo de mysteries kunnen oplossen die Scotland Yard blijven verbijsteren?

Vanaf 12 juni elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is terug voor een tweede seizoen! Terwijl ze allerlei kattenkwaad uithalen komen ze steeds vaker hun gevreesde rivalen tegen; de onuitstaanbare Smith-tweeling. Dit seizoen wordt de samenstelling in huis uitgebreid. Er komt namelijk een speciaal nieuw familielid bij: Opa! Deze avontuurlijke oude man raakt vaak betrokken in de ondeugden van de bende, tot groot genoegen, maar vaak ook ongenoegen van mama en papa.

Vanaf 11 juni, elke zondag om 13.00 uur op Disney Channel.

DRONERS

Corto, Enki en Mouse wonen op Nuï, een hemels eiland dat dreigt te zinken in de zee. Om te voorkomen dat Nuï verdwijnt moeten ze de Whale Cup winnen. Wyatt Whale zal de winnaar benoemen tot zijn erfgenaam en zal ook een tech-wens van die winnaar laten uitkomen! Tijdens de race met drones zullen de jonge Tiki's hun krachten ontdekken en erachter komen hoe vriendschap hen kan helpen om de grootste gevaren te trotseren. Misschien leren ze ook wel iets over de geschiedenis van Terraqua en over de mysterieuze Aqua's... Vlieg met onze helden mee in een kleurrijk avontuur!

Vanaf 3 juni, elke zaterdag om 15.00 uur op Disney Channel.

SUMMER CAMP

Lou, Parker, Destiny en Noah komen aan op de toekomstige Kikiwaka Ranch in Dusty Tush, Wyoming. Begeleiders Noah en Destiny hebben hun handen vol aan de nieuwe kampeerders, onder wie Bill, een aanwezige afstammeling van de beroemde cowboy Bill Pickett. Hij verkiest het verzorgen van vee boven rondhangen met vrienden. Winnie is een onverschrokken meisje, die vaak de regels ovetreed en af en toe dingen op blaast. Hierdoor heeft ze de bijnaam Wilde Winnie gekregen. Jake is een relaxte, gemakkelijke jongen die toevallig ook een fan van videogames is.

Vanaf 10 juni, elke zaterdag om 20.30 uur op Disney Channel.

DONALD DUCK'S VERJAARDAG

Op de verjaardag van Donald Duck worden de leukste series uitgezonden, zoals 'Ducktales S3'. Waarin de familie Duck op zoek gaat naar 's werelds grootste verloren schatten, Maar F.O.W.L., een geheime organisatie uit Oom Dagoberts verleden, stapt uit de schaduw om ze koste wat kost tegen te houden. De familie moet slimmer, sterker en scherper dan ooit zijn om F.O.W.L. het hoofd te bieden en de wereld te redden.

Je kunt op deze speciale dag ook kijken naar Donald Duck in 'De Legende van de Drie Caballeros'. Op zijn vreselijkste verjaardag aller tijden, erft Donald Duck de wereldberoemde avonturencabana van zijn voorvader, samen met de vlotgebekte papegaai, Joe Carioca, en de avontuurlijke haan, Panchito. Ze blijken directe afstammelingen te zijn van de heldhaftige Drie Caballeros, maar zijn lang niet zo dapper of stoutmoedig! Met de hulp van hun gids Xandra, de godin van het avontuur, reizen ze naar mythische plekken en vechten tegen de krachten van het kwaad. Terwijl ze groeien als wapenbroeders leren de nieuwe Drie Caballeros dat ze drie man uit één stuk zijn met snavel en veerkracht!

Vanaf vrijdag 10 juni, elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

HET HUIS VAN DE UIL

Na de conforntatie met Belos, is alles anders voor de inwoners van 'Het Huis van de Uil'. Luz heeft het portaal naar het Mensenrijk verloren, Eda heeft geen magische krachten meer en King staat op het punt om te gaan twijfelen over wie hij echt is. Ondanks dit hebben ze elkaar en doen ze er samen alles aan om Luz terug naar huis te krijgen, om Eda met haar innerlijke demonen te confronteren en om de waarheid achter Kings verleden te ontrafelen.

Vanaf 12 juni, elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney XD.

HELDEN MIDDAG

In deze Heldenmiddagen zie je; 'Marvel's Avengers: Black Panther's Zoektocht', 'Marvel's Avengers: Ultron Revolutie' en 'Star Wars: Het Verzet'.

Vanaf 14 juni, elke woensdag vanaf 12.00 uur op Disney XD.

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

Vanaf 10 juni, elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.