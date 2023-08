Dit brengt HISTORY Channel je in september

Tegen de achtergrond van belangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis, zoals de Burgeroorlog en de Grote Depressie, vertelt 'The Toys That Built The World' een heel ander verhaal.

Namelijk dat van nieuwe producten en nostalgisch speelgoed die de drijvende kracht waren achter vele culturele en economische verschuivingen. De docuserie toont de weinig bekende verhalen achter talloze baanbrekende en toevallige ontdekkingen, evenals de rivaliteit tussen iconische merken.

THE TOYS THAT BUILT THE WORLDNIEUW EN EXCLUSIEF

Vanaf 15 september op vrijdag om 20.30 uur

Door dramatische reconstructies en archiefbeelden te combineren met interviews van experts en biografen, brengt 'The Toys That Built The World' de verhalen van de mensen die Amerika's meest geliefde en duurzame speelgoed tot leven brachten.

CURSE OF SKINWALKER RANCH



NIEUW EN EXCLUSIEF

Vanaf 12 september op dinsdag om 20.30 uur



Het onderzoek naar 's werelds meest mysterieuze hotspot voor UFO- en 'High Strangeness'- fenomenen gaat verder met astrofysicus dr. Travis Taylor. Dit keer voegt vastgoedmagnaat Brandon Fugal zich bij zijn team van wetenschappers en onderzoekers op Utah's beruchte Skinwalker Ranch. In dit baanbrekende vierde seizoen gaat het team dieper en hoger dan ooit tevoren en gebruikt het geavanceerde technologie om het landgoed van 210 hectare te onderzoeken en de eventuele buitenaardse daders te ontmaskeren.

Van mysterieuze dierensterfte tot verborgen ondergrondse gangen en mogelijke toegangspoorten naar andere dimensies, we zien close encounters waar geen logische verklaring voor is, terwijl het team alles riskeert om achter het ultieme geheim van Skinwalker Ranch te komen.

AMERICAN PICKERS



NIEUW EN EXCLUSIEF

Vanaf 4 september van maandag t/m vrijdag om 17.00 uur

In kleine stadjes en langs de binnenwegen van Amerika liggen schatten te wachten om ontdekt te worden - waardevolle relikwieën verborgen in schroothopen, schuren en garages. Het vergt speciale experts om deze verloren artefacten te vinden en roest in rijkdom om te zetten.

We volgen een van Amerika's meest bekwame 'pickers' Mike Wolfe, eigenaar van Antique Archaeology, en zijn medewerkers tijdens hun jacht op lang vergeten voorwerpen met historische, verzamel- en culturele waarde. Onderweg ontmoeten ze mensen wiens verhalen inzicht geven in het leven en de geschiedenis van Amerika.