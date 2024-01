Dit biedt CANAL+ & CANAL+ Action in januari

'Platform 7' is een spannende bovennatuurlijke Britse dramaserie van vier afleveringen. De geest van een jonge vrouw genaamd Lisa (Jasmine Jobson) dwaalt rond op een station, een jaar nadat ze daar door toedoen van een trein stierf.

Enkel flarden van herinneringen zijn haar bijgebleven. Haar geest blijft ongezien totdat een gekwelde man, Edward (Phil Davis), zich voor een andere trein werpt en zich bij haar voegt in het hiernamaals. Wanneer de ouders van Lisa en haar vriend, Matt (Toby Regbo), langskomen op de plek waar ze stierf, ontdekt ze dat ze hen kan volgen en de wijde wereld kan verkennen. De flashbacks die ze krijgt stellen haar in staat om de herinneringen samen te voegen, waarna ze al snel ontdekt dat er iets niet klopt. Ze was lerares, gelukkig en geliefd, dus waarom zou ze (zoals het onderzoek zegt) haar eigen leven beëindigen?

Stream het hele seizoen bij CANAL+ vanaf maandag 1 januari

Première CANAL+ Action vanaf 30 januari elke dinsdag 20.30 uur

THE SWARM I SEIZOEN 1

Genre: drama, mysterie, thriller, sci-fi

Regisseur: Barbare Eder, Luke Watson, Philipp Stölzl

Cast: Cécile de France, Alexander Karim, Leonie Benesch, Joshua Odjick

Met een geschat budget van €40 miljoen is de achtdelige serie 'The Swarm' een van de kostbaarste Duitse tv-producties. De Engelstalige reeks, gebaseerd op het boek van Frank Schätzing, laat indrukwekkende special effects zien en is geproduceerd door makers van Game of Thrones. In het verhaal zorgen onverklaarbare verschijnselen en onnatuurlijk gedrag bij zeedieren over de hele wereld voor opschudding. Een groep wetenschappers onderneemt een angstaanjagende missie naar de diepten van de Noordelijke IJszee waar ze een dodelijke, intelligente levenskracht tegenkomen,die vanwege verwoesting van zijn leefgebied, uit is op de vernietiging van de mensheid.

Stream het hele seizoen bij CANAL+ vanaf maandag 29 januari

CROSSFIRE I SEIZOEN 1

Genre: drama, misdaad

Regisseur: Tessa Hoffe

Cast: Keeley Hawes, Anneika Rose, Josette Simon

Wat doe je als je op vakantie wordt aangevallen? In de Britse vierdelige miniserie 'Crossfire' wordt deze nachtmerrie realiteit voor Jo (Keeley Hawes uit de serie 'Bodyguard'). Gewapende mannen vallen haar resort op de Canarische Eilanden binnen waar ze met familie en vrienden verblijft. Maar in plaats van te vluchten zet de voormalig politie-agente haar leven op het spel om haar geliefden te redden.

Nu te streamen bij CANAL+

CANAL+ Action vanaf 31 januari elke woensdag 20.30 uur

ACCUSED I SEIZOEN 1

Genre: misdaad

Regisseur: Julie Hébert, Michael Offer (per aflevering andere regisseur)

Cast: Abigail Breslin, Shawn Doyle, Neil Whitle

De bekroonde producers van 'Homeland' en '24' hebben zich nu gericht op de nieuwe serie 'Accused', de Amerikaanse remake van het succesvolle Britse origineel. Het eerste seizoen bestaat uit vijftien afleveringen. Telkens staat een andere misdaad centraal, waarbij het verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van de beschuldigde. Kijkers ervaren hoe iedereen verstrikt kan raken in een buitengewone situatie, waarin geleidelijk duidelijk wordt hoe verkeerde keuzes tot onomkeerbare gevolgen leiden.

Nu te streamen bij CANAL+

Première Canal+ Action vanaf 19 januari elke vrijdag 21.20 uur

COPSHOP

Genre: actie, thriller

Regisseur: Joe Carnahan

Cast: Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss

Steracteurs Gerard Butler en Frank Grillo in een hedendaagse en onderhoudende western met grappige dialogen en rondvliegende kogels. Het plot van regisseur Joe Carnahan ('Narc', 'The Grey', 'The A-Team') draait om een oplichter (Frank Grillo) die zich laat arresteren om zich te verbergen voor een dodelijke huurmoordenaar (Gerard Butler). Het politiebureau wordt het middelpunt van een bloederige strijd tussen de professionele huurmoordenaar, een jonge ambitieuze agente en de sluwe fraudeur.

Nu te streamen bij CANAL+

Première CANAL+ Action zondag 7 januari 20.30 uur

MARIE ANTOINETTE I SEIZOEN 1

Genre: biografie, drama, historie

Regisseur: Pete Travis, Geoffrey Enthoven

Cast: Emilia Schüle, Louis Cunningham, Jack Archer, Jasmine Blackborrow

Franse historische dramaserie over Marie-Antoinette (1755 - 1793), de laatste koningin van Frankrijk voordat de Franse Revolutie een einde maakte aan de monarchie. Marie Antoinette is amper 14 jaar oud als ze Oostenrijk verlaat om te trouwen met de kroonprins van Frankrijk. Nu moet ze de regels van het Franse hof leren en geruchten bestrijden die haar reputatie ondermijnen.

Nu te streamen bij CANAL+