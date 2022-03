Dit alles zie je in april bij RTL

Op vrijdagavond 1 april keert het meest onheilspellende, verraderlijke en manipulatieve spel van Nederland terug. Achttien BN'ers gaan onder leiding van Tijl Beckand dit spannende avontuur met elkaar aan.

'De Verraders’ is vanaf vrijdag 1 april wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Verslaafd!'

Realityprogramma waarin de helpende hand wordt geboden aan verslaafden en zijn of haar wanhopige familieleden.

‘Verslaafd!’ is vanaf woensdag 6 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Oh, Wat Een Jaar!'

Chantal Janzen gaat in ‘Oh, Wat Een Jaar!’ samen met captains Ruben Nicolai en Carlo Boszhard iedere week terug naar een bepaald jaar. De captains vormen iedere aflevering een duo met een BN'er die dat betreffende jaar bewust heeft meegemaakt. Het decor ademt de sfeer van het jaar en ook Chantal, de captains én de gasten worden volledig gestyled naar de mode uit die tijd.

‘Oh, Wat Een Jaar!’ is vanaf zaterdag 9 april wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Make Up Your Mind'

'Make Up Your Mind' is terug en dit keer niet met één aflevering, maar met een reeks van vijf! In totaal worden maar liefst vijfentwintig BN’ers omgetoverd tot de knapste drag queens. Aan het panel, onder leiding van presentator Carlo Boszhard, de taak om te ontdekken wie er verborgen zitten achter de dragpersonages. Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager strijden tegen elkaar om zoveel mogelijk BN'ers te raden en Miss Envy Peru staat aan het hoofd van de vijfkoppige jury. Wie schopt het tot de zinderende finale en gaat er met de winst van door?

‘Make Up Your Mind’ is vanaf zaterdag 9 april wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Love Is In The Air'

Bijzondere verhalen over mensen met familieleden in verre landen die elkaar door de coronapandemie lang niet hebben kunnen zien. Robert ten Brink reist de hele wereld over. Van de bijzondere ontmoetingen tussen ouders en hun kind tot de hereniging van broers en zussen die elkaar in jaren niet hebben kunnen zien: als het om echte liefde gaat, is geen land te ver voor hem.

‘Love Is In The Air’ is vanaf woensdag 13 april wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Beat The Champions: VIPS'

Dit seizoen van de zenuwslopende quiz 'Beat The Champions' is gestart met een VIP Special en zal ook op deze manier eindigen. Op 24 april is 'Beat The Champions Vips' te zien bij RTL 4.

‘Beat The Champions: VIPS’ is vanaf zondag 24 april wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'De Slechtste Chauffeur Van Nederland: Het Theorie Examen'

In ‘De Slechtste Chauffeur Van Nederland: Het Theorie Examen’ testen acht koppels onder leiding van vaste presentator John Williams hun verkeerskennis. Zij hebben in het verleden allemaal eens meegedaan aan ‘De Slechtste Chauffeur Van Nederland.’ Wat hebben ze opgestoken van die deelname? Het verliezende koppel rijdt een jaar lang in de Shame Wagon én ‘wint’ een plekje in het nieuwe seizoen van ‘De Slechtste Chauffeur Van Nederland’ 2022, dat een week later van start gaat bij RTL 5.

‘De Slechtste Chauffeur Van Nederland: Het Theorie Examen’ is vanaf woensdag 6 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Bij Ons Op Het Kamp'

Woonwagenbewoners. Verspreid over kleine witte dorpjes vormen zij een trotse gemeenschap met bijzondere tradities en gewoonten. Door een tekort aan standplaatsen wordt het de reizigers steeds moeilijker gemaakt te leven zoals zij willen en dreigen families uit elkaar vallen. In ‘Bij Ons Op Het Kamp’ leren we deze bruisende gemeenschap van binnenuit kennen en wordt gestreden voor het behoud van de woonwagencultuur.

‘Bij Ons Op Het Kamp’ is vanaf donderdag 31 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7

RTL 7 films: Movies Voor Mannen

De hele maand april zie je bij RTL 7 de beste films en acteurs. Met SylvesterStallone, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagalen Liam Neeson zit je bij elke film op het puntje van je stoel. In aanloop naar Bevrijdingsdag zie je vanaf 28 april ijzersterke oorlogsfilms in de ‘oorlogsweken’

‘RTL 7 films: Movies Voor Mannen’ is vanaf 1 april elke maandag, donderdag en vrijdag wekelijks om 20.30 uur te zien. En zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur bij RTL 7.

'UEFA Champions League'

In april staan de kwartfinales en de heenwedstrijd van de halve finales van de UEFA Champions League op het programma. Het meeste prestigieuze voetbaltoernooi ter wereld nadert zijn climax. Welke ploegen weten de halve finale te bereiken en krijgen de cup met de grote oren in zicht?

‘UEFA Champions League’ is vanaf 5 april dinsdag en woensdag om 20.00 uur te zien bij RTL 7.

Highlights RTL 8 in april

RTL 8 films: Lentekriebels

Trek je zonnebril maar uit de kast, want in april staat de lente voor de deur en zien we alles om ons heen weer opbloeien. De mooie natuur, maar natuurlijk ook de liefde! Bij RTL 8 staan er wederom veel kleurrijke en romantische films voor je klaar. De films True Love Blooms’, ‘Home By Spring’ en ‘Love, Once And Always’ zorgen in april gegarandeerd voor lentekriebels.

‘RTL 8 films: Lentekriebels’ is vanaf 11 april elke maandag, dinsdag en woensdag wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 8.