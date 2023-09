Dionne Slagter zondag in 'Who's That Girl'

In 2011 begint Dionne (33 jaar) haar YouTube-account Onnedi. Op dat moment heeft ze nog geen idee tot wat voor een imperium haar kanaal gaat uitgroeien. Jarenlang maakt ze filmpjes waarin ze speelgoed uittest en slijm maakt.

Tegenwoordig gooit ze het over een serieuzere boeg. De Woerdense maakt video’s en podcasts over misdaad. Ondanks de nieuwe weg die Dionne is ingeslagen, blijft haar populariteit groot en groeit haar publiek met haar mee. Dionne haar jeugd stond altijd al in het teken van creativiteit en het verlangen om zichzelf te uiten. Helaas kent haar jeugd ook een duistere kant. Op haar 16e begon Dionne een strijd tegen een eetstoornis, een geheim dat haar bijna fataal werd. Met haar openhartigheid over deze worsteling en haar weg naar herstel hoopt ze mensen te inspireren om hun eigen pad naar zelfacceptatie te volgen.

'Who's That Girl', zondag 1 oktober om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.