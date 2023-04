Dinsdag in 'Het Uur van de Wolf': Candy

Saxofoniste Candy Dulfer leeft voor het podium. Optreden is haar zuurstof. Ze speelde met supersterren als Prince, Dave Stewart, Van Morrison en Pink Floyd, en is al bijna 40 jaar bandleider.

Daarnaast is ze een familiemens. Ze heeft een hechte band met haar ouders. Haar vader Hans, zelf ook een beroemd (jazz)saxofonist, en moeder Inge hebben zowel op muzikaal als zakelijk gebied altijd een grote rol gespeeld in haar carrière. Als de pandemie uitbreekt en Candy niet meer kan optreden en afstand moet houden van haar ouders, is ze gedwongen nieuwe wegen in te slaan. De muzikale feelgoodfilm Candy biedt een intieme inkijk in het leven van een rasmuzikante.

Candy Dulfer (1969) is grootgebracht met muziek. Haar vader doet haar op jonge leeftijd de goedkoopst mogelijke saxofoon cadeau. ‘Omdat hij nog niet wist of het wat zou worden.’ Maar al snel treden ze samen op en op 11-jarige leeftijd maken ze hun eerste gezamenlijke album. Op haar veertiende richt ze al haar eigen band op: Funky Stuff. Hiermee treedt ze regelmatig op voor radio en televisie. Een glansrijke carrière is geboren.

In 1987 speelt ze in het voorprogramma van Madonna in de Rotterdamse Kuip en ook Prince vraagt haar om in zijn voorprogramma te staan. Maar wanneer hij vlak voor het optreden onverwachts afzegt, laat ze het er niet bij zitten en stuurt ze hem een boze brief. Het leidt alsnog tot een samenwerking met het nummer Partyman, waarin Prince zingt: ‘When I want sax, I call Candy!’.

De documentaire 'Candy' geeft een bijzondere blik in het leven van de Nederlandse topsaxofoniste. Naast de muzikale samenwerkingen met vader Hans, is moeder Inge haar manager die haar overal achterna reist. Candy maakt zich echter steeds meer zorgen omdat haar ouders op leeftijd raken en kwetsbaarder worden. Daarnaast worstelt ze er mee dat ze de Dulfer-naam door haar ongewenste kinderloosheid niet zal kunnen doorgeven.

Tijdens de pandemie gaat Candy naarstig op zoek naar nieuwe mogelijkheden om muziek te blijven maken en aan een nieuw album te werken, oa met Nile Rodgers. Regisseur Carin Goeijers maakte met Candy een verfrissend portret van een bandleider, dochter en bonusmoeder die zichzelf opnieuw uitvindt in moeilijke tijden.

Regisseur: Carin Goeijers

Producent: Sanne Cousijn - Blackframe

'Het Uur van de Wolf: Candy', dinsdag 25 april om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.