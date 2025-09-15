Dinsdag in 'Close Up': 'Altijd op Zoek: Titus Brooks Heagins'
De Amerikaanse kunstenaar Titus Brooks Heagins wordt gevolgd in zijn reis door Amerika en Cuba. Hij reist in zijn eentje om mensen te fotograferen die door hun ras, identiteit of armoede buitengesloten worden.
Zijn missie is om onzichtbare buitenstaanders in het licht te zetten. Soms confronterend voor de kijker, maar dat kan niet anders, aldus Brooks Heagins: 'Het is de enige manier om uiteindelijk begrip te vinden voor mensen die ‘anders’ zijn'.
'Close Up: Altijd op Zoek: Titus Brooks Heagins', dinsdag 16 september om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS