Deze week in 'My Generation @ War'

Dima's familie zit een week in een schuilkelder. Zijn geboortestad wordt aan het begin van de oorlog gebombardeerd. Daarna besluiten zijn ouders hem naar Kyiv te sturen.

Sinds hij daar is aangekomen is zijn leven drastisch veranderd. Dima wist al dat hij gay was, maar pas in de hoofdstad komt hij erachter dat er ook drag bestaat. Arthur werkte voor de oorlog als bioloog. Arthurs afdeling wordt in het begin van de oorlog meteen ingelijfd door het leger. De oorlog heeft er gek genoeg voor gezorgd dat hij meer uitgesproken over zijn geaardheid durft te zijn.

