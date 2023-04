Deze voorwerpen worden maandag getaxeerd in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Twee bijzondere schilderijen worden getaxeerd in Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Een erfstuk, het zeegezicht, dat al vanaf voor de oorlog in de familie zit en een schilderij van een jong stel met een hond.

Experts Paul van Rosmalen en Willem Jan Hoogsteder vertellen over de kunstwerken. Een sculptuur van Madonna en kind is in zeldzaam goede staat. Expert Jan Beekhuizen vertelt hoe je kunt zien dat deze oorspronkelijk uit Antwerpen komt. Verder een zeldzame rooskan, waarvan een soortgelijke in het Rijksmuseum staat. Kan expert Robert Aronson een inschatting van de waarde maken?

'Tussen Kunst en Kitsch', maandag 24 april om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.