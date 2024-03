Deze voorwerpen taxeert 'Tussen Kunst en Kitsch'

Een stuk stof van de sleep van de bruidsjapon van Prinses Margriet, gemaakt door mevrouw Bergé-Farwick, in Museum De Pont. Zij maakte alle bruidsjurken voor de koninklijke familie.

Ook twee Boeddhistische reliëfs die zijn gemaakt in de 2e eeuw na Christus in Gandhara, het huidige Pakistan, komen voorbij. Expert Karl Stimm taxeert een munt die de eigenaar in een koeienvlaai heeft gevonden. Met deze munt werden huursoldaten van de Eburonen, die tegen Julius Caesar vochten, betaald. Verder: een blauwe vaas van de bekendste glasontwerper van Nederland: Andries Copier en tegelplateaus waarop het einde van de Slag bij Waterloo in 1815 te zien is.

