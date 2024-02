Deze voorwerpen taxeert 'Tussen Kunst en Kitsch'

Een kluwenhouder werd vanaf de eerste helft van de 18e eeuw door dames aan de rokband meegedragen zodat ze een handwerkje konden maken als ze niks te doen hadden. Hoeveel is dit waard?

Willem Jan Hoogsteder bekijkt een uniek schilderij. Het is een raadsel wat er precies te zien is. Ook komen er in het Cobra Museum; een tinnen kannetje dat een bodemvondst is uit de jaren 60 van de vader van de eigenaar en een voorhoofdsnaald die vermaakt is tot broche en een schilderij van Matthijs Röling, voorbij. De moeder van de eigenaar beweert dat Röling het later terug wilde kopen, omdat er een schilderijtje van een paard op stond dat geschilderd was door zijn grootvader.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 11 februari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.