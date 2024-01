Deze voorwerpen taxeert 'Tussen Kunst en Kitsch'

Expert Menno Hoencamp taxeert in het Dordrechts Museum een reflectietetelescoop waarmee je de maan ziet. In Verbeke Foundation komt een schilderij voorbij dat is gemaakt door Roger Raveel, een van de belangrijkste schilders van België uit de 20e eeuw.

Later werd hij tot Ridder benoemd, wat vrij uniek was. In Kasteel Wijchen zes boeken die de eigenaar erfde van zijn tante die verloofd was met kunstenaar Bert Munters. Een Chinese theepot die al vier generaties in de familie is, wordt in het Groninger Museum besproken. En in het Nationaal Militair Museum bekijkt Esther Aardewerk twee prijszwepen. Zwepen werden uitgereikt ter gelegenheid van harddraverijen.

'Tussen Kunst & Kitsch', zondag 28 januari om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.