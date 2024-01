Deze verhalen zie je woensdag in 'Over Mijn Lijk'

Maaike (32) heeft melanoomkanker, maar dat weerhoudt haar er niet van om door te gaan met haar grote passie: waterpolo. Haar man Hendrik moedigt haar aan tijdens een spannende wedstrijd.

Zoë (27) wil voor haar dood zoveel mogelijk zelf regelen. Ze gaat langs bij een drukkerij om een rouwkaart uit te zoeken. Jegor (31) heeft veel last van stress tijdens zijn ziekte. Om te kunnen ontspannen, zit hij op zangles. Voor Eva (23) is het een belangrijke dag: ze gaat trouwen. Als klein meisje droomde ze al van haar bruiloft en nu is het zover.

'Over Mijn Lijk', dinsdag 16 januari om 21.40 uur bij BNNVARA op NPO 1.