Deze programma's zie je in augustus op National Geographic

James Cameron, bekend van 'The Terminator' en de makers van 'Blue Planet II' komen met 'OceanXplorers', een zesdelige serie over oceanische ontdekkingen.

OCEAN XPLORERS

In 2019 vertrok het meest geavanceerde wetenschappelijke schip, de OceanXplorer. Aan boord is een team van pioniers, wetenschappers en filmmakers die de diepste geheimen van onze oceanen zullen onthullen. Het programma combineert wetenschappelijk documentaties met adembenemende beelden, en onderzoekt onbekende oceanen van de West-Indische tot de Noordpool.

Vanaf 24 augustus, elke zaterdag een dubbele aflevering vanaf 19.15 uur op National Geographic.

PIRATES: BEHIND THE LEGENDS

Een avontuurlijk verhaal: de echte, nog onvertelde geschiedenis van piraten. Van de legendarische John Ward, die in fictie bekend staat als Jack Sparrow, tot de Engelse ontdekkingsreiziger Francis Drake. Door hun vijanden piraten genoemd, maar door hun vrienden als helden gezien. En dan zijn er nog de beruchte Piraten van de Caraïben, bekend om hun gedurfde en brute acties, omgeven door mythes. Wie waren de echte vijanden van de zee?

Vanaf 13 augustus, elke dinsdag om 21.30 uur op National Geographic.

AFRICA FROM ABOVE

Ontdek de wilde dieren, culturen en adembenemende landschappen van Afrika op een geheel nieuwe manier met het programma 'Africa From Above'. Elke aflevering biedt een adembenemend luchtavontuur boven de meest indrukwekkende regio's van Afrika. Zweef hoog boven de natuurlijke wonderen die dit iconische continent kenmerken. Laat je meevoeren op een ongeëvenaarde reis en beleef de pracht van Afrika vanuit de lucht, zoals je nooit eerder hebt gezien.

Vanaf 10 augustus, elke zaterdag om 21.00 uur op National Geographic.

WWII: HELL UNDER THE SEA

'WWII: Hell Under the Sea' is een meeslepende serie die de onderzeese oorlog van de Tweede Wereldoorlog in beeld brengt. Van de opkomst van de Wolfpack, waarbij groepen Duitse onderzeeërs gezamenlijk aanvielen, tot de strijd om de overwinning in de Stille Oceaan. De serie volgt de grootste duikbootpatrouilles en onthult de meesterbreinen achter de strategieën, technologieën en tactieken die elke zeeman zijn grootste nachtmerrie bezorgden. Beleef het spannende kat-en-muisspel onder water, van het eerste contact tot de uiteindelijke aanval.

Vanaf 20 augustus, elke dinsdag om 22.30 uur op National Geographic.