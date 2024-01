Deze plannen heeft Crime+Investigation in januari

'Court Cam' neemt je mee naar meest dramatische momenten in de Amerikaanse rechtszaal. Van angstaanjagende uitbarstingen tot furieuze rechters, deze serie laat je het verhaal zien achter de uitspraken.

'Court Cam' wordt gepresenteerd door Dan Abrams en bevat interviews met rechters, getuigen en slachtoffers om te spreken over het ware misdaadverhaal achter de wildste, meest emotionele rechtbankmomenten die op video zijn opgenomen.

'Court Cam'

Vanaf 5 januari elke vrijdag om 22.00 uur.

'I Met my Murderer Online'

Vanaf 8 januari elke werkdag om 21.00 uur



In 'I Met My Murderer Online' vertelt elke aflevering het verhaal over hoe een online connectie eindigde in moord. Of het nu gaat om de opwinding van online daten,de verleiding van geld verdienen of de kans om jouw partner te bedriegen, elk verhaal verschilt, maar resulteert altijd in een tragisch einde. In deze serie zie je een divers team van experts gespecialiseerd in forensische psychologie, strafrechtelijke verdediging, een bestseller auteur van de New York Times, een gepensioneerde wetshandhaver, een social media influencer met bijna een miljoen volgers en een agent van de geheime dienst die presidenten Barack Obama, George Bush en Donald Trump beschermde.

'Murder In The 21st'

Vanaf 23 januari elke dinsdag om 22.00 uur

'Murder in the 21st' is een meeslepende nieuwe waargebeurde misdaadserie waarin een aantal van de meest beruchte moordonderzoeken van deze eeuw worden geanalyseerd door de digitale voetafdruk van elk slachtoffer. 'Murder in the 21st' analyseert berichten op sociale media, sms'jes, e-mails en podcasts naast authentiek archiefmateriaal en politiedossiers en geeft toegang tot elke zaak terwijl onderzoekers motief, middelen en gelegenheid blootleggen.