Deze onderwerpen zie je maandag in 'Radar'

Incassobureaus moeten sinds 1,5 jaar aan strengere wetgeving voldoen. Zo mogen ze niet intimideren, moet duidelijk zijn waar een vordering uit bestaat en moeten ze ingeschreven zijn in een register.

Maar desondanks blijft Radar klachten ontvangen van gedupeerden die te maken hebben met bureaus die zich niet aan de regels houden. Hoe worden consumenten beschermd en wat kun jij zelf doen?

KPN-klanten in een wijk in Nieuw-Vennep zitten al maanden zonder mobiel bereik. Een verwijderde zendmast is niet vervangen. Ondertussen moeten de klanten wel gewoon hun abonnement doorbetalen. Fons vraagt KPN wat ze hieraan gaan doen.

En: De bewoners van de wijken Pathmos en Stadsveld in Enschede zijn wanhopig. Door een extreme hoosbui vorig jaar moesten meer dan 50 gezinnen hun woning verlaten. In april 2025 bleek dat terugkeer niet meer mogelijk was. 'Radar' spreekt meerdere bewoners die zich in de steek gelaten voelen door woningcorporatie De Woonplaats. De woningcorporatie reageert op camera.

