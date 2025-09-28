Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
'Neen, júllie zijn in de war': Nekt slaaptekort Klaasje Meijer in 'Special Forces'?

Deze onderwerpen zie je maandag in 'Radar'

zondag 28 september 2025
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Incassobureaus moeten sinds 1,5 jaar aan strengere wetgeving voldoen. Zo mogen ze niet intimideren, moet duidelijk zijn waar een vordering uit bestaat en moeten ze ingeschreven zijn in een register.

 Maar desondanks blijft Radar klachten ontvangen van gedupeerden die te maken hebben met bureaus die zich niet aan de regels houden. Hoe worden consumenten beschermd en wat kun jij zelf doen?


KPN-klanten in een wijk in Nieuw-Vennep zitten al maanden zonder mobiel bereik. Een verwijderde zendmast is niet vervangen. Ondertussen moeten de klanten wel gewoon hun abonnement doorbetalen. Fons vraagt KPN wat ze hieraan gaan doen.

En: De bewoners van de wijken Pathmos en Stadsveld in Enschede zijn wanhopig. Door een extreme hoosbui vorig jaar moesten meer dan 50 gezinnen hun woning verlaten. In april 2025 bleek dat terugkeer niet meer mogelijk was. 'Radar' spreekt meerdere bewoners die zich in de steek gelaten voelen door woningcorporatie De Woonplaats. De woningcorporatie reageert op camera.

'Radar', maandag 29 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:50
    Chantal
    06:00
    In bed met Olly
  • 20:00
    Rogue Heroes
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 20:40
    Sportweekend met VGT
    06:00
    Tik Tak
  • 19:55
    De Verraders
    05:00
    Geen uitzending
  • 19:55
    The Lost World: Jurassic Park
    01:00
    Geen uitzending
  • 20:30
    Paris Has Fallen
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    Cape Fear
    01:35
    Geen uitzending
  • 20:35
    A Royal Christmas Ball
    01:35
    Joe
  • 20:30
    Bex & Blanche
    02:05
    Geen uitzending
  • 20:00
    De Verhulstjes
    02:20
    De Tafel van de Week
  • 20:25
    Law & Order: Special Victims Unit
    02:25
    Geen uitzending
  • 20:35
    Need for Speed
    02:55
    Geen uitzending
  • 20:35
    Big Miracles
    02:45
    Geen uitzending
  • 20:30
    Gourmet Detective
    03:15
    Geen uitzending
  • 20:57
    Z-Weekoverzicht
    01:41
    Herhalingslus
  • 20:51
    Hobbyklus
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Meesterlijke Klassiekers
    02:40
    Likoké on Tour
  • 19:55
    Miss Fisher's Murder Mysteries
  • 20:55
    Grey's Anatomy
  • 20:25
    Ook dat nog
    02:40
    Het Mooiste Meisje van de Klas Top 10 Marathon
  • 20:20
    Een jaar in de Alpen
    02:00
    Nieuwsuur
  • 20:15
    Ik Vertrek voor de liefde
    02:20
    NOS Studio Sport