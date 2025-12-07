Deze onderwerpen behandelt 'Radar' op maandag

Het rattenprobleem in Nederland lijkt alsmaar groter te worden. Sinds het preventief gebruik van gif is verboden, neemt het aantal meldingen van overlast toe en dat leidt tot conflicten.

Woningcorporaties, gemeenten en bewoners wijzen naar elkaar, maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid om in te grijpen? En: mensen met een chronische ziekte moeten levenslang om het jaar of eens in de vijf jaar een medische keuring ondergaan bij het CBR om hun rijbewijs te verlengen. De kosten kunnen oplopen tot honderden euro’s en die worden niet vergoed. 'Radar' spreekt veel mensen die aangeven dat ze de rijbewijskeuringen ervaren als een boete op ziek zijn. Hoe ziet het CBR dat?

'Radar', maandag 8 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.