Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

Nu skincareroutines tot de orde van de dag horen op social media, beginnen kinderen steeds jonger met hun jacht op de perfecte huid en daar lijken beautysalons graag een graantje van mee te pikken.
Daarnaast duikt Kassa in de nieuwe trucs en tactieken van oplichters die hun oog op het geld hebben laten vallen en zich daarom voordoen als incassobureau, de Kamer van Koophandel of de bank.
'Kassa', zaterdag 8 november om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
Kassa op tv
Zaterdag 8 november 2025 om 08u50 »
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 8 november 2025 om 19u15 »
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Woensdag 12 november 2025 om 14u00 »
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 15 november 2025 om 08u50 »
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 15 november 2025 om 19u15 »
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.