Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

Nu skincareroutines tot de orde van de dag horen op social media, beginnen kinderen steeds jonger met hun jacht op de perfecte huid en daar lijken beautysalons graag een graantje van mee te pikken.

Daarnaast duikt Kassa in de nieuwe trucs en tactieken van oplichters die hun oog op het geld hebben laten vallen en zich daarom voordoen als incassobureau, de Kamer van Koophandel of de bank.

Kassa op tv

Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.

