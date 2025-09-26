Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Met een pil zestien kilo afvallen in een paar weken tijd? Dat klinkt te mooi om waar te zijn. We hebben het over deepfakes van artsen en wetenschappers en hoe die worden ingezet om onzin te verkopen.

Verder is schoon drinkwater uit de kraan vanzelfsprekend. Maar er dreigt in 2030 al een tekort op voldoende schoon water voor ons allemaal. En als je volledig afhankelijk bent van je rolstoel, kun je niet dagen, weken of zelfs maanden wachten op een reparatie als er iets kapot is. En toch is dat wat gebeurt bij de grootste leverancier van hulpmiddelen Medipoint. Wat gaat daar mis? En Max gaat langs bij een oude bekende in de Belbus.

'Kassa', zaterdag 27 september om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.