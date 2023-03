Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

Een uitspraak van een kantonrechter in een zaak tegen Vattenfall kan mogelijk grote implicaties hebben voor de energiemarkt. De tekst in het contract op basis waarvan het energiebedrijf dacht haar prijzen te mogen wijzigen is volgens de rechter te onduidelijk. En daarom is er een streep gezet door een recente prijsverhoging.

Volgens juristen kan dit gevolgen hebben voor veel meer prijsverhogingen mogelijk tot jaren geleden. Daarnaast wordt er besproken waarom een burn-out vaak niet gediagnosticeerd wordt en wat voor gevolgen dat heeft. Verder gaat de Belbus langs bij de Beddenleeuw omdat ze vaak niet leveren en onbereikbaar zijn.

'Kassa', zaterdag 4 maart om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.