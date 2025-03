Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' op zaterdag

Al jaren regent het boetes voor automobilisten die de autoluwe binnenstad van Amersfoort inrijden. Vorig jaar gebeurde dat bijna 40.000 keer – wat gaat hier mis?

Verder stegen de huren in 2024 harder dan in de afgelopen 30 jaar en als het aan de overheid ligt komt er ook dit jaar weer een forse stijging. Maar kunnen huurders dat nog wel betalen? En wat als je de woonlasten niet meer kunt opbrengen? Tot slot het antwoord op de vraag: moeten we in Nederland overstappen van WhatsApp naar Signal? 'Kassa' zoekt het uit!

'Kassa', zaterdag 8 maart om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.