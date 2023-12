Deze highlights heeft FilmBox voor je in petto

Famke Janssen speelt in deze excentrieke neo-noir een van haar meest recente filmrollen als nachtclubeigenaresse Mama. Comic-book schrijfster Mouse (Haley Law) verdient bij als striptease-danseres en stuit op een ondergronds netwerk van mensenhandel wanneer zij op zoek is naar een aantal verdwenen danseressen.

Wanneer een aantal danseressen verdwijnt denkt clubeigenaar Mama dat ze vertrokken zijn naar een concurrent. De politie heeft al helemaal geen interesse, dus besluit Mouse zelf op onderzoek uit te gaan. Geholpen door haar goede en mega-knappe vriend Ugly, ontdekt ze een ondergronds netwerk van mensenhandelaren. Mouse en Ugly trekken zonder terugdeinzen een beerput open van corruptie, mensenhandel en moord.

DOOR MOUSE I maandag 4 december om 20.30 uur

Genre: drama, mysterie, thriller

Regisseur: Avan Jogia

Cast: Famke Janssen, Haley Law, Donal Logue, Avan Jogia, Keith Powers

COOL ABDOUL I Maandag 11 december om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Jonas Baeckeland

Cast: Nabil Mallat, Anemone Valcke, Johan Heldenbergh

Onderhoudend Frans-Belgisch misdaaddrama gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Gentse bokser Ismaïl Abdoul. Acteur Nabil Mallat vertolkt op meesterlijke wijze de talentvolle bokser, die buiten de boksring een duistere weg inslaat als portier en sleutelfiguur in de drugshandel.

Ismail Abdoul is een getalenteerde jonge bokser die hard op weg is naar de top, goed verdient als portier en de liefde van zijn leven heeft gevonden in Sylvie. Wanneer hij de kans grijpt op meer geld en meer macht, staan zijn werknemers al snel aan de voordeur van alle clubs in de stad. Zo krijgt Ismael een machtspositie in de drugshandel. Verblind door zijn succes binnen en buiten de ring, raakt hij verstrikt in een web van zijn eigen leugens en gewelddadige acties. De steeds groter wordende druk van de politie slaat een kloof tussen hem en iedereen om wie hij geeft. Hij zal het ultieme gevecht moeten aangaan: dat met zichzelf.

RIDERS OF JUSTICE I Maandag 18 december om 20.30 uur

Genre: drama, thriller

Regisseur: Anders Thomas Jensen

Cast: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg

Briljante mix van bizarre komedie en psychologisch drama van Anders Thomas Jensen (Adam's Apples) met Mads Mikkelsen als een beroepsmilitair die op wraak zint als hij gelooft dat het treinongeluk van zijn vrouw geen toeval was.

Wanneer zijn vrouw om het leven komt bij een treinongeluk, keert beroepsmilitair Markus (Mads Mikkelsen) naar huis om voor zijn dochter Mathilde te zorgen. Terwijl ze nog in diepe rouw verkeren, krijgen ze bezoek van data-analist Otto (Nikolaj Lie Kaas) die de ramp heeft overleefd. Samen met zijn excentrieke collega Lennart en hun nog zonderlinger maat Emmenthaler heeft Otto geconcludeerd dat er opzet in het spel was. Ze besluiten verder op onderzoek uit te gaan en wanneer ook Markus inziet dat er sprake is geweest van een aanslag, ontpoppen de mannen zich tot engelen der wrake. Helaas leidt hun missie tot ongewenste resultaten.

OFFICE XMAS PARTY - Maandag 25 december om 20.30 uur

Genre: komedie

Regisseur: Josh Gordon, Will Speck

Cast: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn, T.J. Miller

Feest op Eerste Kerstdag mee met Jennifer Aniston, Jason Bateman, Kate McKinnon en T.J. Miller in deze uitzinnige komedie van de schrijvers van The Hangover. Een episch kerstfeest op een kantoor loopt totaal uit de hand.

Clay Vanstone (T.J. Miller) dreigt zijn kantoorbaan te verliezen dankzij zijn ijskoude zus Carol (Jennifer Aniston). Hij probeert een grote klant binnen te halen met een kerstfeestje. Wat een bescheiden werkborrel had moeten worden, loopt uit op een hilarisch evenement, inclusief rendieren die uit de wc drinken, rappende kerstmannen en veel te veel alcohol.