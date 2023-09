Deze films zie je in september op Film1

Op Film1 zie je de beste films, ontdek je heel wat premières en ook heel wat klassiekers komen aan bod. Dit staat er in september op het programma.

'Candyman' - Premiére vrijdag 1 september om 20.30 uur

Genre: horror, thriller

Regisseur: Nia DaCosta

Cast: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Colman Domingo, Tony Todd

Een verrassend vervolg op de horrorfilm waarin mensen worden uitgedaagd vijf keer Candyman hardop voor de spiegel uit te spreken. Deze sequel met visueel sterke beelden is geregisseerd door Nia DaCosta ('Little Woods', 'The Marvels') en geschreven door Oscar-winnaar Jordan Peele ('Get Out', 'Us') en Win Rosenfel. Emmy award-winnaar Yahya Abdul-Mateen II ('Watchmen') speelt een hippe kunstschilder die geobsedeerd raakt door de legende van de moordenaar met de bloedige haak.

Wanneer Anthony via een oorspronkelijke bewoner het tragische en gruwelijke ware verhaal achter de Candyman-legende leert kennen, begint hij de duistere details als inspiratie voor zijn schilderijen te gebruiken. Zonder het te weten opent hij hiermee een deur naar een complex verleden.

'House Of Gucci' - Premiére zaterdag 2 september om 20.30 uur

Genre: biografie, misdaad, drama

Regisseur: Ridley Scott

Cast: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino

De veelgeprezen Ridley Scott strikte voor 'House of Gucci' een sterrencast met Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino en Jared Leto. Het verhaal is geïnspireerd op de schokkende ware gebeurtenissen rond het familie-imperium achter het Italiaanse modehuis.

Begin jaren tachtig krijgt Patrizia Reggiani (Lady Gaga) een relatie met de rechtenstudent Maurizio Gucci (Adam Driver) - erfgenaam van het beroemde Italiaanse modehuis. Maurizio's vader Rodolfo (Jeremy Irons) waarschuwt zijn zoon dat Patricia op zijn geld uit is. Maar wanneer Patrizia zwanger raakt, neemt oom Aldo Gucci (Al Pacino) hen onder zijn vleugels. In een verhaal dat zich over drie decennia uitstrekt, komen liefde, verraad, decadentie, wraak en ook moord voorbij. We zien hoe ver de familie bereid is te gaan in hun streven naar macht en om de naam van het befaamde modemerk hoog te houden.

'Creed II' - Premiére zaterdag 9 september om 20.30 uur

Genre: actie, sport, drama

Regisseur: Steven Caple Jr.

Cast: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren

Met Rocky Balboa (Sylvester Stallone) nog altijd aan zijn zijde komt Adonis Creed (Michael B. Jordan) oog in oog te staan met de grootste uitdaging van zijn leven: de zoon van zijn vaders moordenaar (Dolph Lundgren).

Balancerend tussen persoonlijke verplichtingen en zijn volgende gevecht, maakt Adonis Creed zich samen met Rocky klaar voor de ultieme uitdaging. Met een tegenstander die nog banden heeft met zijn familie uit het verleden, met zijn vastberadenheid om deze strijd te winnen alleen maar sterker.

'The Whale' - Premiére zaterdag 16 september om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Darren Aronofsky

Cast: Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins

Brendan Fraser in een Oscarwinnende rol. Charlie is een teruggetrokken leraar Engels die aan een ernstige vorm van obesitas lijdt en opnieuw contact probeert te maken met zijn vervreemde tienerdochter.

Charlie leeft teruggetrokken en geeft Engelse les online. Hij heeft ernstig overgewicht en lijkt alles in zijn leven te zijn kwijt geraakt. Toch probeert Charlie, vol hoop, het contact met zijn 17-jarige dochter Ellie (Sadie Sink) te herstellen. Maar die neemt het hem kwalijk dat hij zijn gezin in de steek heeft gelaten. Langzaamaan ontdekken we hoe Charlie de man geworden is die we zien, en hoe hij hoopt toch een vader voor Ellie te kunnen zijn

'Moonfall' - Premiére zaterdag 23 september om 20.30 uur

Genre: science fiction, actie

Regisseur: Roland Emmerich

Cast: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley

Regisseur Roland Emmerich ('Independence Day', 'The Day After Tomorrow') is terug met een epische rampenthriller waarin Halle Berry en Patrick Wilson moeten zien te voorkomen dat de maan in botsing komt met de aarde.

Wanneer de maan in botsing komt met een mysterieus object, raakt ze van haar baan en in ramkoers met onze planeet. Terwijl de rampen zich op aarde al beginnen te voltrekken, gaan NASA executive Jo Fowler (Halle Berry) en haar ex collega Brian Harper (Patrick Wilson) samen met KC Houseman (John Bradley) op ruimtemissie voor een allerlaatste kans om het noodlot te keren.

'Respect' - Premiére zaterdag 30 september om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, muziek

Regisseur: Liesl Tommy

Cast: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Titus Burgess

Oscar- en Grammy-Awardwinnaar Jennifer Hudson ('Dreamgirls') kruipt in de huid van de legendarische 'Queen of Soul' Aretha Franklin.

Deze biopic volgt de carrière van de formidabele zangeres vanaf de dagen dat ze als kind in een koor in de kerk van haar vader (Forest Whitaker) zong tot ze een internationale superster werd. Respect vertelt het buitengewone waargebeurde verhaal van dit muziekicoon. Haar leven werd gekenmerkt door grote successen en diepe tegenslagen, zoals een moeilijke jeugd en de tol van roem die leidde tot verslavingsproblemen.