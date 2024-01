Deze films zie je in januari op Film1

Het Belgische regisseursduo Adil en Bilall, bekend van 'Bad Boys for Life' en 'Patser', brengt een indringend verhaal over het radicaliseringsproces van jihadisten.

Het drama ontvouwt zich wanneer twee broers vanuit België in de oorlog in Syrië terechtkomen.

Kamal woont in de beruchte Belgische wijk Molenbeek en wil zijn leven als drugshandelaar beteren. Hij besluit om oorlogsslachtoffers in Syrië te gaan helpen maar wordt al snel gedwongen om zich aan te sluiten bij een militie in Raqqa. Kamal moet aanslagen filmen en wanneer hij zelf in een video te zien is, heeft dat invloed op zijn familie België. Zijn broertje Nassim is een prooi voor ronselaars die beloven hem met zijn broer te herenigen, maar eigenlijk jonge strijders rekruteren. Dit betekent dat hun moeder Leila niet alleen haar oudste, maar ook haar jongste zoon dreigt te verliezen. Ze doet alles om hem terug te krijgen.

REBEL - Première zaterdag 28 januari om 20.30 uur

Genre: actie, drama, thriller

Regisseur: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Cast: Lubna Azabal, Ala Riani, Fouad Hajji

ALICE, DARLING I Première zaterdag 6 januari om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek, thriller

Regisseur: Mary Nighy

Cast: Anna Kendrick, Kaniehtiio Horn, Charlie Carrick, Wunmi Mosaku

Anna Kendrick schittert in de hoofdrol als Alice, die het slachtoffer is van psychologische mishandeling. Op een treffende manier laat de spannende film de verstikkende aard van emotioneel misbruik zien dat zich binnen een relatie afspeelt.

Alice zit gevangen in een gewelddadige relatie. Ze wordt door haar vriend Simon psychisch mishandeld en tot het uiterste gedreven. Wanneer ze een weekje weg is met twee goede vriendinnen leert Alice zichzelf opnieuw kennen en kan ze haar leven meer in perspectief plaatsen. Langzaam wordt ze minder afhankelijk van de giftige relatie waar ze in zit. Maar de wraak van Simon is even onvermijdelijk als verwoestend en stelt de kracht, moed en diepe vriendschappen van Alice op de proef.

MOTHERING SUNDAY I Première zaterdag 13 januari om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Eva Husson

Cast: Odessa Young, Josh O'Connor, Colin Firth

Prachtig sensueel drama met een sterk scenario en geweldige acteerprestatie van de Australische hoofdrolspeelster Odessa Young. Een Engels dienstmeisje gebruikt in de jaren twintig van de vorige eeuw haar vrije dag om een geheime en welgestelde minnaar te ontmoeten. Hij staat op het punt om te trouwen met een andere vrouw.

Het is 30 maart 1924, Moederdag. Dit is de dag waarop al het huispersoneel vrij krijgt voor familiebezoek. Jane Fairchild is het dienstmeisje van de gegoede familie Nivens (Colin Firth, Olivia Colman). De Nivens gaan die dag traditiegetrouw lunchen met de Sheringhams. Jane heeft zelf geen familie meer. Zij gebruikt de vrije dag om in het geheim haar minnaar Paul (Josh O'Connor) te ontmoeten. Hij is de zoon van de Sheringhams. De dag neemt een dramatische wending, maar Jane zal haar ervaringen gebruiken om uit te groeien tot een gevierd schrijfster.

THE ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN I Première zaterdag 20 januari 20.30 uur

Genre: biografie, drama, geschiedenis

Regisseur: Will Sharpe

Cast: Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough

De tweevoudig Oscargenomineerde acteur Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog, The Imitation Game) speelt de eigenzinnige Engelse kunstenaar Louis Wain, die eind 19e eeuw voor een kattenrage zorgde. Hij verwierf bekendheid met surrealistische kattenschilderijen die zijn afnemende geestelijke gezondheid leken te weerspiegelen.

De eigenzinnige Louis Wain is een van de bekendste kunstenaars van het Victoriaanse tijdperk. Geïnspireerd door zijn liefde voor de wereld en de liefde van zijn leven, Emily (Claire Foy), ontpopt Louis zich tot een briljant kunstenaar. Zijn grappige kunstwerken van katten, afgebeeld in menselijke gedaante, zorgen voor zijn doorbraak en helpen hem met het overwinnen van allerlei obstakels in het leven.