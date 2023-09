Deze cases zie je maandag in 'In de TBS'

Foto: © BNNVARA 2023

Tbs-patiŽnt Samira draaide door en is overgeplaatst naar een zwaarder beveiligde kliniek in Nederland. Begeleiders vertellen Hans over de angst die zij voelden; bang dat Samira hen of zichzelf wat zou aandoen.

Tbs-patiënt Ben, die na jaren tbs buiten de kliniek in een appartement was gaan wonen, is binnen 24 uur teruggehaald omdat hij alcohol had gebruikt. Was hij wel klaar voor een terugkeer in de maatschappij?

'In de TBS', maandag 25 september om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.