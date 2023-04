Deze cases pakt 'Kassa' zaterdag aan

De snel slijtende distributieriem van Peugeot, Citroën, DS en Opel komt weer aan bod: Moederconcern Stellantis heeft toegestemd met een interview.

Daarnaast wordt de onenigheid in de pensioenwereld besproken. Een groep havenwerkers krijgt te weinig pensioen, ze zijn een rechtszaak gestart. Ook hebben we het over nalatige verhuurders, de staat van oudere huurwoningen verslechtert en energierekeningen lopen op. Desondanks krijgt de huurwoning een hoog energielabel. Hoe zit dat? In de belbus het verhaal van Danielle. Ze kocht een proefflesje CBD-olie. Zonder het door te hebben zit Danielle vast aan een jaarcontract van het bedrijf BlendSeeds.

'Kassa', zaterdag 8 april om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.