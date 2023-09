Deze blockbusters programmeert FilmBox in september

FilmBox: Home of good movies. Met FilmBox (kanaal 14) kijk je non-stop de allerbeste films. Elke maand heeft FilmBox een breed programma vol met hoogwaardige premières, sterke thema-avonden en sprankelende Hollywoodklassiekers.

THE PERFECT PATIENT

Maandag 4 september om 20.30 uur

Genre: misdaad, drama, thriller

Regisseur: Mikael Håfström

Cast: Jonas Karlsson, David Dencik, Alba August, Suzanne Reuter

Een boeiende Zweedse misdaadthriller gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de vermeende kannibalistische seriemoordenaar Thomas Quick. De rechtszaak is het grootste juridische schandaal uit de Zweedse geschiedenis.

Verslaggever Hannes Råstam probeert de onschuld van Quick te bewijzen en de juridische chaos te ontmaskeren die hem veroordeelde tot een leven in een psychiatrische gevangenis. Niemand is echter geïnteresseerd in het vrijpleiten en vrijlaten van de ergste psychopaat in Zweden, een kannibalistische verkrachter die is veroordeeld voor acht moorden en er nog eens 25 heeft bekend.

SERIE LAS VEGAS

Maandag 4 september elke werkdag om 19.45 uur

Genre: misdaad, drama

Regisseur: Gary Scott Thompson

Cast: James Caan, Tom Selleck, Josh Duhamel, Vanessa Marcil

Maandag 4 september start het eerste seizoen van Las Vegas. De serie biedt vijf seizoenen lang een kijkje in de schimmige en glamoureuze wereld van een gigantisch casino in Sin City.

Het team van big Ed Decline (James Caan) moet een van de grootste casino’s in Las Vegas bewaken. Het beveiligingsteam van Montecito houdt de gokkers nauwlettend in de gaten. Ze zijn op zoek naar valsspelers en situaties waarin het geluk langdurig aanhoudt, terwijl ze de concurrentie van andere casino’s proberen voor te blijven.

THE NEST

Maandag 11 september om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Sean Durkin

Cast: Carrie Coon, Jude Law, Anne Reid

Fantastische rollen van Jude Law en Carrie Coon in een romantisch drama over een gezin dat steeds verder uit elkaar valt wanneer een verlangen naar een beter leven eindigt in een grote leegte.

Op zoek naar nieuwe kansen verhuist de ambitieuze ondernemer Rory (Jude Law) met zijn vrouw (Carrie Coon) en kinderen van een veilige Amerikaanse buitenwijk naar een onbetaalbaar landhuis in het conservatieve Engeland van de jaren 80. Terwijl Rory zich compleet verliest in zijn werk, heeft Carrie problemen om zich aan te passen aan haar nieuwe omgeving. Hierdoor raken ze steeds verder van elkaar vervreemd en dreigt het ogenschijnlijk perfecte gezin uit elkaar te vallen.

AMERICAN TRAITOR

Maandag 18 september om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Michael Polish

Cast: Al Pacino, Meadow Williams, Thomas Kretschmann

Al Pacino speelt in dit waargebeurde oorlogsdrama de advocaat die de reputatie probeert te redden van radiopresentatrice Mildred Elizabeth Gillars, alias Axis Sally. Zij werd beschuldigd van het verspreiden van propaganda voor de nazi's.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is radiopresentatrice Mildred Elizabeth Gillars werkzaam voor de nazi's met het oog op het verspreiden van propaganda. Ze wordt zowel geliefd als gehaat door de Amerikaanse militairen, die haar de bijnaam Axis Sally toebedelen. Na de oorlog wordt ze beschuldigd van verraad en moet ze in Washington D.C. voor het gerechtshof verschijnen. Advocaat James J. Laughlin (Al Pacino) is de enige die wil proberen haar reputatie te redden.

THE INNOCENTS

Maandag 25 september om 20.30 uur

Genre: drama, horror

Regisseur: Eskil Vogt

Cast: Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf

Een veelgeprezen, bijzonder ijzingwekkende thriller van de Oscar-genomineerde Noorse scenarist en regisseur Eskil Vogt (Blind). In 2021 ging de film in première op het Filmfestival in Cannes en sleepte vijftien prijzen op internationale filmfestivals in de wacht.

Vier kinderen tussen de zes en twaalf jaar raken tijdens de zomervakantie in Oslo bevriend en ontdekken dat ze paranormale krachten hebben. Buiten het zicht van alle volwassenen verkennen ze hun nieuwe gaven in het bos. Maar hun onschuldige spel loopt al snel uit de hand en neemt een duistere wending. Er beginnen bizarre dingen te gebeuren met de dood als gevolg.