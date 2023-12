'Dertigers: De Kerstfilm' brengt het ultieme kerstgevoel op Eerste Kerstdag

Fans van de hitserie 'Dertigers' kunnen hun hart ophalen. Het is bijna zo ver; op Eerste Kerstdag zal de vriendengroep nog één keer te zien zijn in 'Dertigers: De Kerstfilm'. De dertigers, gespeeld door Justus van Dillen, Jelle de Jong, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Lykele Muus en Wieger Windhorst, komen samen om Kerst te vieren.

Alleen is de groep de laatste tijd niet meer zo hecht. Gelukkig krijgen ze in het sprookjesachtige Lapland de ultieme kans om alle breukjes weer te lijmen. Of dit helemaal goed gaat komen? Kerstmis heeft natuurlijk ook haar eigen verrassingen...

De mooiste tijd van het jaar is aangebroken: Kerstmis. De dertigers hebben maanden geleden een kersttrip naar Lapland gepland, maar de weg ernaartoe verloopt niet bepaald vlekkeloos. De appgroep is stilgevallen, Bart en Pieter werken niet goed samen, Lot wordt steeds dieper in Boas' trendy vriendengroep gezogen, Nora's hoogzwangere buik staat op knappen, op Saars afscheidsborrel komt er niemand opdagen en Elias en Alex hebben compleet verschillende verwachtingen van de aanstaande reünie. Zo wordt de groep in Nederland op verschillende manieren geconfronteerd met de hectiek van hun uiteenlopende levens. Zal de trip naar het sprookjesachtige Lapland ze weer bij elkaar brengen?

Speciale preview voor leden

BNNVARA-leden kunnen als allereerste de film - ruim vóór de uitzending op tv - zien tijdens speciale previews in het land. Op 13 december is 'Dertigers: De Kerstfilm' te zien op groot scherm in de Kinepolis Enschede, Breda en Emmen.

‘Dertigers: De Kerstfilm’ 'vormt de winterse climax van de vier zomerse seizoenen van 'Dertigers'. De succesvolle reeks was dagelijks te zien bij BNNVARA op NPO 3 en werd miljoenen keren gestreamd op NPO Start en NPO Plus. ‘Dertigers’ is een bewerking van de gelijknamige succesvolle Vlaamse serie. De regie ligt in handen van Elzelien Peters en Allard Westenbrink. ‘Dertigers’ is een coproductie van Hollands Licht en BNNVARA.

'Dertigers: De Kerstfilm' is vanaf 15 december te streamen via NPO Start en NPO Plus en op 25 december om 21.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.