Denzel Washington in 'Het Uur van de Wolf'

Hij speelt gangsters, actiehelden en historische figuren in de grootste films in Hollywood en is volgens The New York Times de beste acteur van de 21ste eeuw: Denzel Washington.

Wie is de gesloten man achter deze successen? Aan de hand van talloze filmfragmenten uit zijn carrière schetst regisseur Sonia Dauger het beeld van een topacteur die niet in één hokje te plaatsen is. De documentaire 'Denzel Washington – An American Model' is een filmische reis door de carrière van een tweevoudig Oscarwinnaar en tegelijkertijd een blik op de geschiedenis van de Verenigde Staten van zwarte Amerikanen.

Denzel Washington (1954) wil in zijn jeugd eigenlijk dokter worden, maar tijdens een theaterles op de universiteit ontdekt hij dat zijn passie ergens anders ligt. Hij schittert in het theater en op Broadway, maar zijn doorbraak bij het grote publiek beleeft hij toch in een witte doktersjas: in de ziekenhuisserie St. Elsewhere.

'Malcolm X'

Het is de start van een 45-jaar durende filmcarrière die tot op de dag van vandaag voortduurt. Washington maakt furore met zijn vertolkingen van historische figuren, zoals een soldaat in de Amerikaanse Burgeroorlog in Glory (1989) en Malcolm X in de gelijknamige film uit 1992 van Spike Lee. Voor deze film neemt hij een jaar de tijd om volledig één te worden met het personage van 'Malcolm X'. De film wordt een klassieker die van veel betekenis is voor de zwarte gemeenschap.

Shakespeare

Als hij in 2001 de Oscar voor beste acteur in ontvangst neemt voor zijn rol in de politiethriller Training Day is zijn sterrenstatus compleet. Washington duikt van het ene project in het andere en toont zijn veelzijdigheid. Hij is een drugsbaron in 'American Gangster' (2007), speelt in genrefilms als 'The Book of Eli' (2010), actiefilms als 'The Equalizer' (2014) en vertolkt de titelrol in het Shakespeare-drama 'The Tragedy of MacBeth' (2021). Door niet alleen te kiezen voor historische films wil Washington benadrukken dat een Afro-Amerikaanse acteur in de eerste plaats een acteur is.

Afro-Amerikaanse geschiedenis

Aan de hand van materiaal uit Washingtons gigantische oeuvre en interviewfragmenten weet regisseur Sonia Dauger in 'Denzel – An American Model' een licht te werpen op de persoon achter de acteur en een inkijkje te geven in de afro-Amerikaanse geschiedenis van de Verenigde Staten.

Regisseur: Sonia Dauger

Producent: Brainworks, Arte France

