Debat over bestseller 'De stikstoffuik' in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam, om 10.00 uur op NPO 1.

Ingrid Thijssen van VNO-NCW

Zondagmorgen is voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW te gast bij Rick Nieman. Over de klimaatplannen van het kabinet. Nederland moet in 2030 voor een groot deel draaien op elektriciteit, maar zijn die plannen eigenlijk wel uitvoerbaar?

Leon de Winter

Schrijver en filmmaker Leon de Winter over 75 jaar Israël. Aan de hand van films en tv-series schetst hij een beeld van Israël. Van de klassieker 'Exodus' tot de hitserie 'Fauda'. Ook gaat de schrijver in op de huidige situatie in Israël.

Johan Vollenbroek en Arnout Jaspers

Milieuactivist Johan Vollenbroek en wetenschapsjournalist Arnout Jaspers gaan in debat over de bestseller De Stikstoffuik. Daarin stelt Jaspers het Nederlandse stikstofbeleid ter discussie. Het boek maakt veel los in de media, leidde tot Kamervragen en is het meest verkochte boek op dit moment.

'WNL Op Zondag', zondag 30 april om 10.00 uur op NPO 1.