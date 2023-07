De tijd stond stil in 'KRO-NCRV 2Doc: Reis door onze wereld'

Toen Corona uitbrak en de pandemie de wereld tot stilstand bracht, besloten regisseurs Petra en Peter Lataster-Czisch hun camera op hun eigen leefomgeving te richten.

Een wereld die alleen nog bestond uit de buren, de tuin, dieren, planten en zichzelf. 'KRO-NCRV 2Doc: Reis door onze wereld' is een intieme, tedere en humorvolle schets van een wonderlijke historische periode die nu, drie jaar later, haast absurd lijkt.

Kleine en grote drama’s in vier jaargetijden

Met toenemende verwondering keken Petra en Peter naar de mini-jungle in hun tuin. Ze verbaasden zich over de schoonheid en kwetsbaarheid van hun kleine stukje stadse natuur. Ze ontdekten dat zich daar grote en kleine drama’s afspelen: een kraaienstel voedt een jong op, een spin verdedigt in een gevecht op leven en dood haar buit tegen een rooflustige wesp, een duif wordt door een kat gedood.

Ondertussen proberen Petra en Peter in huis fit te blijven door te sporten met flessen als gewichten. Geregeld dringt de buitenwereld binnen via het journaal en zoomgesprekken met vrienden en familie. Als hun dierbare vriendin Ingrid Harms ongeneselijk ziek blijkt te zijn, is contact alleen nog mogelijk via de laptop en is de sociale afstand en het verdriet voelbaar door het scherm.

Door in te zoomen op de natuur in de achtertuin gedurende de vier jaargetijden wordt de film een metafoor voor de vergankelijkheid van het leven.

'Reis door onze wereld' is geregisseerd door Petra en Peter Lataster-Czisch ('De kinderen van juf Kiet') en geproduceerd door L&F Producties in samenwerking met KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van het Nederlands Filmfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Vevamfonds. Op het IDFA 2022 werd de film onderscheiden met zowel de prijs voor Beste Nederlandse Documentaire als de prijs voor de Beste Montage (Mario Steenbergen).

'2Doc: Reis door onze wereld', woensdag 12 juli om 22.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.