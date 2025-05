De 'Strijders' ondergaan maandag genadeloze opdrachten

Onder het toeziend oog van Jeroen van Koningsbrugge zetten Ray en Dai alles op alles om hun team naar de overwinning te loodsen in een ultiem militair kampioenschap. Een competitie waar het niet alleen draait om fysieke kracht, maar ook om persoonlijke ontwikkeling, doorzettingsvermogen en teamwork.

De dagen zijn lang, de opdrachten genadeloos. Het gemis van thuis sluimert steeds dieper onder de huid. Maar als je weet waarvoor je het doet… als de eindmissie aan de horizon lonkt… dan ontdek je misschien een kracht waarvan je niet wist dat je die bezat. En die kracht is nodig, want er staan twee keiharde militaire wedstrijden op het programma. In een meedogenloze vechtwedstrijd moeten de strijders laten zien wie niet terugdeinst voor pijn. En bij het redden van een gewonde maat wordt pijnlijk duidelijk welk team écht kan samenwerken.

'Strijders', maandag 12 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.