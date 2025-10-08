Dit zijn de 34 deelnemers van 'De Slimste Mens Ter Wereld' 2025!
Gastenlijst compleet: Isabelle A is de laatste naam voor nieuw seizoen van ‘Het Huis’
Slachtoffers getuigen over gedwongen adoptie in docureeks 'De Nonnen'

De strijd van Nederlandse volkszangers in 'Andere Tijden'

woensdag 8 oktober 2025
© NTR 2025

De Nederlandstalige volksmuziek lijkt inmiddels steeds meer mainstream geworden. De artiesten van het genre draaien overuren met avond aan avond de handjes in de lucht.

Maar dat was vroeger wel anders. Vele voorgangers moesten hard knokken voor een beetje erkenning. Hoe is dit genre van de zijlijn naar het middelpunt van de Nederlandse muziekcultuur verschoven?


Vooral de landelijke zenders besteedden lange tijd weinig aandacht aan dit typisch Nederlandse genre. De Zangeres Zonder Naam voelde zich genegeerd, net als Johnny Hoes. In de jaren ’50 kondigde de VARA zelfs een boycot af op de liedjes van Johnny Jordaan, omdat ze zogenaamd 'smaakbederf' zouden veroorzaken bij de arbeider. 

In de jaren ’80 trokken radiopiraten en volkszangers naar Hilversum om meer aandacht en zendtijd te eisen. Zanger Harry Slinger van Drukwerk ging zelfs zo ver dat hij een steen door de ruit van het KRO-gebouw gooide, nadat zijn optreden uit een tv-registratie was geknipt. Gelukkig waren er altijd de piratenzenders die de muziek wél draaiden. Onder anderen Harry Slinger, Dennie Christian, Felix Meurders en Jan Keizer blikken in deze aflevering terug op deze periode.

'Andere Tijden' - De Smartlap en de Goede Smaak, donderdag 9 oktober om 21.00 uur bij de NTR op NPO 2.


Andere Tijden op tv
Donderdag 9 oktober 2025 om 20u55  »
NPO 2
De Nederlandstalige volksmuziek lijkt inmiddels steeds meer mainstream geworden, maar vele artiesten voor hen hebben in Nederland hard moeten knokken voor een beetje aandacht.
Donderdag 16 oktober 2025 om 20u55  »
NPO 2
Terugblik op de jaren tachtig en negentig, toen aids nog een dodelijke ziekte was en patiënten vaak in isolement stierven.

Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht NTR
https://anderetijden.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:50
    Over mijn lijf
    00:45
    Villa Politica
  • 20:35
    De Afspraak
    23:40
    Nachtlus
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:40
    Code van Coppens
    02:05
    NYPD Blue
  • 20:00
    Darts
    01:05
    Geen uitzending
  • 20:40
    The Forbidden Kingdom
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    I Am Wrath
    01:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Christmas Apprentice
    05:25
    Laughing All the Way
  • 20:35
    Matlock
    01:25
    Geen uitzending
  • 21:15
    Komen eten
    03:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Freelance
    01:20
    NCIS: Hawaii
  • 20:35
    The First 48
    02:10
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 20:35
    The Sky is the Limit
    02:25
    Love It or List It UK
  • 21:20
    World's Most Evil Killers
  • 21:22
    Z-Beurs
    06:00
    Herhalingslus
  • 21:09
    Elektriciteit met roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 21:15
    Ware Delicatessen
    01:50
    Puur Oosters - Japans
  • 21:00
    Outrageous
    01:35
    The Diplomat
  • 21:15
    The Resident
    02:40
    First Dates Australia
  • 20:35
    Oogappels
    02:25
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:15
    Nu te Zien!
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:20
    Tygo in de flakka
    02:00
    Eva