De strijd van Nederlandse volkszangers in 'Andere Tijden'

De Nederlandstalige volksmuziek lijkt inmiddels steeds meer mainstream geworden. De artiesten van het genre draaien overuren met avond aan avond de handjes in de lucht.

Maar dat was vroeger wel anders. Vele voorgangers moesten hard knokken voor een beetje erkenning. Hoe is dit genre van de zijlijn naar het middelpunt van de Nederlandse muziekcultuur verschoven?

Vooral de landelijke zenders besteedden lange tijd weinig aandacht aan dit typisch Nederlandse genre. De Zangeres Zonder Naam voelde zich genegeerd, net als Johnny Hoes. In de jaren ’50 kondigde de VARA zelfs een boycot af op de liedjes van Johnny Jordaan, omdat ze zogenaamd 'smaakbederf' zouden veroorzaken bij de arbeider.

In de jaren ’80 trokken radiopiraten en volkszangers naar Hilversum om meer aandacht en zendtijd te eisen. Zanger Harry Slinger van Drukwerk ging zelfs zo ver dat hij een steen door de ruit van het KRO-gebouw gooide, nadat zijn optreden uit een tv-registratie was geknipt. Gelukkig waren er altijd de piratenzenders die de muziek wél draaiden. Onder anderen Harry Slinger, Dennie Christian, Felix Meurders en Jan Keizer blikken in deze aflevering terug op deze periode.

'Andere Tijden' - De Smartlap en de Goede Smaak, donderdag 9 oktober om 21.00 uur bij de NTR op NPO 2.