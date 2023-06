'De Streken van Van Boven' over de Hollandse Pot

Yvette verdiept zich in de Hollandse pot. Ze vindt Nederlandse keuken eigenlijk maar saai, zeker als je hem vergelijkt met de mediterrane keuken.

Hoe is het toch zo gekomen dat we in Nederland gek zijn op stamppot en de klassieke aardappelen, vlees en groente-combinatie? En zou er nog een toekomst zijn voor het AVG-tje? Of moeten we die misschien eens opnieuw uitvinden, maar dan helemaal future-proof?

