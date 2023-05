'De Streken van Van Boven' komt terecht in de Joodse Keuken

Foto: AVROTROS - © Oof Verschuren 2023

Yvette onderzoekt de oorsprong van kibbeling en komt al snel terecht in de Joodse keuken. Hoe is die eigenlijk verbonden met de Nederlandse keuken? Kneidlag en gefilte fisj staan over het algemeen niet op de menukaart in Nederland.