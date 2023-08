Op 15 augustus, de dag dat we herdenken dat Japan capituleerde en daarmee ook in AziŽ een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, zendt de NTR op NPO 2 extra de documentaire 'De reis van de Ranchi' uit.

Het is een verlengde versie van de film die vorig jaar werd vertoond op evenementen in het hele land bij de lancering van de podcastserie 'De Ranchi Baby's'. Hierin spoorde Joost Wilgenhof de 37 baby’s op die werden geboren aan boord van het stoomschip De Ranchi, waarmee militairen en hun familie na de Indonesische onafhankelijkheid in 1950 halsoverkop naar Nederland reisden.

In de film 'De reis van de Ranchi' varen we van Jakarta naar de Javakade in Amsterdam langs alle coördinaten waar een baby geboren werd. Aan de hand van archiefbeelden en het scheepsjournaal van de kapitein proeven we de sfeer aan boord. Tijdens de denkbeeldige reis reflecteren enkele van de 37 Ranchi Baby’s op hun bijzondere geboorteplek en hoe het koloniale verleden hun leven gevormd heeft.

De 'Ranchi Baby’s', nu zeventigers, kregen in hun paspoort geen geboorteland, maar een coördinaat. Ze groeiden op in het nieuwe 'thuisland' Nederland, dat bepaald niet op hen en hun getraumatiseerde ouders zat te wachten. Ze delen een verleden, maar toch zijn hun verhalen allemaal anders.

Luister ook naar de podcastserie van Joost Wilgenhof: 'De Ranchi Baby's'.

Een film van Tijl Akkermans en Emmie Kollau, op basis van de podcastserie van Joost Wilgenhof.

Productie: Stichting Autres Directions en Aldus’ producties.

Op NPO 2 extra zie je non-stop kunst & cultuur, documentaire, film, muziek, literatuur, theater en dans. NPO 2 extra is te vinden op kanaal 82 én voor iedereen te zien via de app van NPO of online.

'De reis van de Ranchi', de film bij de podcastserie De Ranchi Baby’s, dinsdag 15 augustus om 20.30 uur op NPO 2 extra.