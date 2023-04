De meest uiteenlopende dieren onder de loep in 'Freeks Jungle School' bij BNNVARA op NPO 3

In het derde seizoen van 'Freeks Jungle School' zet bioloog en hoogleraar Freek Vonk dieren in de schijnwerpers die hij tijdens zijn spannende avonturen is tegengekomen.

Wist je dat koralen steengoed kunnen samenwerken, maar elkaar ook de (onderwater)tent uit kunnen vechten? Of dat struisvogels niet kunnen vliegen, maar hun vleugels toch heel erg belangrijk zijn? En dat de knieën van een flamingo op een hele andere plek zitten dan je zou verwachten? Vanuit zijn junglehut vertelt Freek je alles wat je nog niet wist en legt hij de meest grote, schattige en gevaarlijke dieren onder de loep.

De eerste aflevering, waarin Freek een levende zwarte mamba slang laat zien, zorgt meteen voor spannende momenten. Zwarte Mamba’s zijn de snelste slangen ter wereld en hun gif is dodelijk. Freek legt uit wat het gif in je lijf doet en waarom deze grijsbruine slangen zwarte mamba heten. Ook vertelt hij welke onverwachte vijanden deze gifslangen hebben. In aflevering twee draait alles om grizzlyberen. Ze lijken zo schattig en knuffelbaar, maar zijn onberekenbaar en beresterk! Freek vertelt over zijn avontuur waarin hij zocht naar grizzlyberen in de Canadese bossen. Wat moet je wel en wat moet je vooral níet doen als je oog in oog komt te staan met deze sterke beren? En waarom hebben ze eigenlijk zo’n kort lontje? 'Freeks Jungle School' is een coproductie van BNNVARA en Studio Freek TV. 'Freeks Jungle School' is vanaf 24 april drie weken lang iedere werkdag om 17.50 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.