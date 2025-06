De laatste tank uit het Nederlandse leger in 'Andere Tijden'

Ooit telde Nederland, in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog, bijna duizend tanks. Maar na de val van de Muur slonk dat aantal snel, en in 2011 verdween de laatste tank uit het Nederlandse leger.

Wat voor de gemiddelde burger nauwelijks voor te stellen is: bij voormalige tankbemanningen, de zogeheten tankers, roepen die oude gevechtsvoertuigen nog altijd weemoed op. 'Andere Tijden' blikt terug op de laatste tank die Nederland had, de Leopard 2.

Voormalig tankers Gerrit Buurman en Fred Jansen nemen nog één keer plaats in een Leopard 2 en rijden ermee over een militair oefenterrein. Maar dat valt niet mee; zowel de tank als de bemanning is wat ouder geworden. Fred vergelijkt de tank met een jas die je alleen uittrekt als het écht moet: 'Je zit 24 uur op elkaars lip. Je bent verantwoordelijk voor elkaar. Het is net alsof je met je broertje op stap bent.'

Presentator Astrid Sy bezoekt het Cavaleriemuseum in Amersfoort en spreekt met directeur Meino Jongsma over de de tank als dodelijk wapen. Hoe kijkt hij aan tegen de beelden van Russische tanks die door een Oekraïense drone worden vernietigd? 'Dat zijn geen collega’s. Dat is de vijand', stelt hij.

Ook voormalig minister van Defensie Hans Hillen komt aan het woord. Hij was verantwoordelijk voor het afschaffen van de laatste tank in 2011, een besluit dat hij nog steeds verdedigt. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Oud-cavaleriecommandant generaal-majoor b.d. Harm de Jonge noemt het nog steeds een 'onzinnig besluit'.

Intussen keert de tank terug. Na jaren van bezuinigingen wordt er weer geïnvesteerd in Defensie, wat onderwerp van gesprek is tijdens de komende NAVO-top in Den Haag. De tanks die Nederland elf jaar geleden afschafte komen nu weer terug: er zijn 49 nieuwe exemplaren besteld.

