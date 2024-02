De 'Keuringsdienst van Waarde' onderzoekt olijfolie

Een olijf, een pers en hoppa: olijfolie. Simpel zat, zou je zeggen, maar laat het maar aan de Hollandse kruideniersmentaliteit over om er iets uitermate complex van te maken.

Er is olijfolie mild en olijfolie traditioneel. Classico en Extra Vierge. Voor koud, lauwwarm en heet. Vlees, vis en kip. Zoveel soorten dat het kiezen zowat onmogelijk is gemaakt. Want wat is het verschil? 'Keuringsdienst van Waarde' vraagt rond in olijfolieproducerende landen en doet de wenkbrauwen fronsen over het verhaal dat je in maagdelijke olijfolie niet bakken kan.

'Keuringsdienst van Waarde: olijfolie', maandag 5 februari om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.