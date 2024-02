De 'Keuringsdienst van Waarde' maandag over honing

Foto: © KRO-NCRV 2024

Van de bloemetjes en de bijtjes komen ze: potjes honing. Gewoon in overvloed te koop bij elke kruidenier. Maar is het niet merkwaardig dat de ene honing vierenhalve euro per kilo kost en de ander dik twintig.

Hoe kan dat nou? Bijen zijn toch bijen en bloemen zijn toch bloemen? Ze stoppen ze er toch verder niets bij? 'Keuringsdienst van Waarde' over hoe ze met honing hele vreemde fratsen uithalen.

'Keuringsdienst van Waarde', maandag 12 februari om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.